‘M.Preti-A.Frangipane’, presentazione del video sulla chiesa di Scilla
Giovedì 12 luglio alla Villetta De Nava la presentazione del video sul progetto di Alternanza Scuola Lavoro per gli arredi lignei della chiesa di Scilla
09 Luglio 2018 - 17:31 | di Pasquale Romano
Giovedi 12 luglio 2018 ,alle ore 17.00, presso la Villetta ” De Nava”di Reggio Calabria avrà luogo la presentazione del video conclusivo delle esperienze del progetto triennale 2015-2018 di Alternanza Scuola Lavoro “RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI ARREDI LIGNEI DELLA CHIESA DELLO SPIRITO SANTO DI SCILLA” della classe VD dell’indirizzo “Design dell’Arredamento e Legno” del Liceo Artistico Statale “M.Preti-A.Frangipane” di Reggio Calabria
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