Madonna ritorna in Italia, ospite su Rai 3 a “Che tempo che fa”
Madonna torna in Italia come ospite di Fabio Fazio per presentare Rebel Heart, il nuovo album in uscita il 9 marzo
08 Marzo 2015 - 15:39 | di Redazione
Madonna ritorna in Italia, stavolta non sul palcoscenico, ma ospite, stasera, di “Che tempo che fa“, il programma condotto da Fabio Fazio e in onda alle 20.10 su Rai3.
Madonna presenterà durante il programma il suo nuovo album “REBEL HEART” che sarà disponibile in tutto il mondo dal 9 marzo in digitale e dal 10 marzo nei negozi tradizionali su etichetta Interscope Records.
“REBEL HEART”, il 13mo della carriera di MADONNA, contiene collaborazioni che vanno da Nicki Minaj, Kanye West, Nas, Chance the Rapper fino ad arrivare a Mike Tyson ed è stato registrato tra New York, Los Angeles e Londra.
Parlerà di arte, emancipazione della donna e libertà dopo gli attentati terroristici di Parigi, in un dialogo molto aperto con Fazio, ma soprattutto con il pubblico, al quale chiederà quale delle sue canzoni del nuovo album preferiscano, per poi rispondere: “Vi piacciono le canzoni tristi, bello!
“. Infine, un brindisi con il conduttore, dedicato all’Italia, nella speranza che ritorni presto sui palcoscenici italiani, la sua seconda patria.
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