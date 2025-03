Reggio, la maggioranza contro Ripepi: ‘Non può più guidare la Commissione Controllo e Garanzia’

Così in una nota i Consiglieri comunali della maggioranza alla guida di Palazzo San Giorgio.

“La Legge Severino – prosegue la nota dei Consiglieri – che ha ingiustamente prodotto la sospensione del sindaco Falcomatà per ben due anni, oltre che di tanti valenti assessori e consiglieri, privando la città della propria guida democraticamente eletta, in questo caso non produrrà alcun effetto. Nonostante ciò, responsabilmente, da istituzioni e da esponenti di una maggioranza politica geneticamente garantista, non chiederemo le dimissioni di Ripepi da Consigliere comunale, come lui ed i suoi colleghi di opposizione hanno fatto in altri casi che hanno riguardato il consiglio comunale reggino”.

“Ma è chiaro che un soggetto condannato per gravi reati in un processo che riguarda perfino un episodio di pedofilia, tra l’altro già destinatario in passato di un’altra condanna in primo grado per altro tipo di reato, altrettanto grave, non può continuare a guidare un organismo consiliare che si occupa di verificare il rispetto della legalità all’interno del civico consesso e dell’amministrazione della cosa pubblica. In attesa di chiarire la propria posizione nelle successive fasi processuali, è quello che gli auguriamo, Ripepi deve quindi presentare le proprie dimissioni, con effetto immediato, da presidente della Commissione Controllo e Garanzia. Un organismo che, per definizione, non può essere guidato da un condannato in primo grado. Un consigliere sul quale pende una condanna di questo tipo non può rappresentare alcuna garanzia, né tantomeno un controllo, sugli atti della pubblica amministrazione, né sul corretto svolgimento delle dinamiche di governo della cosa pubblica”.