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Malta: Un’Isola di Vento e Passione Sportiva

Malta offre ai surfisti e agli sportivi paesaggi mozzafiato e attività diverse: dal windsurf al kite-surf, scopri l'isola sportiva nel cuore del Mediterraneo

23 Agosto 2012 - 16:24 | di Vincenzo Comi

Malta, isola del Mediterraneo meta degli appassionati di windsurf

Vento, aria calda, profumo di mare e ancora vento. È il soffio delle correnti provenienti dall’Africa che accarezza la splendida Malta, rendendola la meta prediletta dagli amanti del windsurf. Situata nel cuore del Mediterraneo, Malta è un gioiello per chi cerca avventura e passione sportiva.

La Stagione Ideale per il Windsurf

Il periodo migliore per cavalcare le onde maltesi va da Novembre a Marzo, grazie a venti medi forza 5-6 e temperature medie diurne di 15 gradi. Ma Malta non è solo windsurf; offre un ampio ventaglio di sport, dalla vela al diving, dal tennis al parapendio.

Percorsi di Sport e Natura

La strada che costeggia il mare da Valletta a St.Julian’s è ideale per pattinaggio o jogging. Malta invita anche alla scoperta in mountain bike, soprattutto l’incantevole isola di Gozo, parte dell’arcipelago maltese.

Un’Isola dai Mille Volti

Oltre allo sport, Malta affascina con la sua anima antica e cosmopolita. Da La Valletta, patrimonio dell’UNESCO, a Gozo con la sua “Blue Window”, fino alla piccola Medina, Malta è un mosaico di culture, storia e avventure.

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