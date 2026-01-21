Maltempo in Calabria, Cirillo: ‘Piena vicinanza alle comunità colpite’

“In queste ore difficili sento il dovere di essere vicino alle comunità calabresi colpite dall’ondata di maltempo, in particolare ai territori della fascia ionica”.

Lo afferma il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, intervenendo sull’emergenza maltempo che ha interessato la regione.

“Le forti piogge, i venti intensi e le mareggiate hanno generato comprensibile apprensione in diversi territori della Calabria – afferma Cirillo –. Fortunatamente, anche grazie all’efficienza della macchina della prevenzione, non si registrano feriti. Questo è il primo sollievo che sento di condividere con tutti i cittadini e le famiglie della regione. Desidero rivolgere un ringraziamento sincero a quanti hanno contribuito alla gestione dell’emergenza: per il loro instancabile lavoro, alle donne e agli uomini della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine, ma anche al cuore dei tanti volontari e sindaci che non hanno lasciato solo nessuno, così come ai cittadini che hanno seguito con senso di responsabilità le indicazioni fornite”.

Leggi anche