Prosegue, senza sosta, l’attività di pronto intervento e controllo da parte di uomini e mezzi dell’Anas sulle strade statali della Calabria, per garantire la sicurezza della circolazione, a seguito dell’ondata di maltempo che dalla giornata di ieri si è abbattuta sull’intera regione

Al momento le limitazioni al traffico riguardano la statale 106 Var, Variante di Catanzaro Marina, dove è chiusa temporaneamente una carreggiata tra i km 16,700 e 14,00, a causa di una frana avvenuta al km 15,000, dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) allo svincolo di Catanzaro Est

La statale 106 chiusa a Isola di Capo Rizzuto

In località Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, la statale 106 Jonica è chiusa in entrambe le direzioni per la presenza di fango e detriti sul piano viabile in corrispondenza della rotatoria al km 231,500. Il traffico viene deviato temporaneamente sulla viabilità locale. Le squadre Anas sono già al lavoro per gli interventi di rimozione e pulizia e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Inoltre, sempre sulla SS 106 per la presenza di fango e detriti, è attivo un senso unico alternato tra i km 188,000 e 189,700 a Catanzaro

Permane la chiusura della statale 106 ‘Jonica’, disposta nella giornata di ieri in via precauzionale dal km 259,757 al km 259,983 a Crotone a causa delle esondazioni del fiume Neto

Come informarsi sulla viabilità in tempo reale

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.