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Maltempo e allerta meteo, le scuole chiuse in Calabria

Allerta arancione dalle prime ore del 15 ottobre: scuole chiuse in via precauzionale in alcuni comuni della Calabria, con l'elenco che potrà essere aggiornato

14 Ottobre 2018 - 19:45 | di Pasquale Romano

Maltempo in Calabria per l'allerta meteo arancione che chiude le scuole

Vista l’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile regionale dalle prime ore di giorno 15 ottobre e fino alle successive 24 ore, alcune scuole in Calabria domani rimarranno chiuse.

Il provvedimento si rende necessario, in via precauzionale, stante il “livello di elevata criticità con fenomeni che possono costituire pericolo per la incolumità delle persone che si trovano nelle aree a rischio”.

Inoltre, le forti precipitazioni potrebbero comportare rilevanti problematiche, in particolar modo per gli studenti, connesse alle difficoltà di spostamento dei mezzi pubblici e privati.

Si ribadisce, pertanto, la raccomandazione a non mettersi in viaggio se non strettamente necessario; a evitare i sottopassi; ad abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati; a non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di massi.

I comuni nei quali le scuole rimarranno chiuse, elenco che potrà essere aggiornato nel corso delle prossime ore:

Satriano

Gasperina

Settingiano

Cerva

Soverato

Montepaone

Davoli

Camini

Benestare

Montebello Jonico

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