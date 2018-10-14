Maltempo e allerta meteo, le scuole chiuse in Calabria
Allerta arancione dalle prime ore del 15 ottobre: scuole chiuse in via precauzionale in alcuni comuni della Calabria, con l'elenco che potrà essere aggiornato
14 Ottobre 2018 - 19:45 | di Pasquale Romano
Vista l’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile regionale dalle prime ore di giorno 15 ottobre e fino alle successive 24 ore, alcune scuole in Calabria domani rimarranno chiuse.
Il provvedimento si rende necessario, in via precauzionale, stante il “livello di elevata criticità con fenomeni che possono costituire pericolo per la incolumità delle persone che si trovano nelle aree a rischio”.
Inoltre, le forti precipitazioni potrebbero comportare rilevanti problematiche, in particolar modo per gli studenti, connesse alle difficoltà di spostamento dei mezzi pubblici e privati.
Si ribadisce, pertanto, la raccomandazione a non mettersi in viaggio se non strettamente necessario; a evitare i sottopassi; ad abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati; a non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di massi.
I comuni nei quali le scuole rimarranno chiuse, elenco che potrà essere aggiornato nel corso delle prossime ore:
Satriano
Gasperina
Settingiano
Cerva
Soverato
Montepaone
Davoli
Camini
Benestare
Montebello Jonico
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