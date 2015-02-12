Mamerto College: Un motivo in più per scegliere le scuole oppidesi

Ultimi giorni utili per iscrivere i propri figli a scuola, infatti le iscrizioni per la scelta della scuola di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2015/2016, si potranno effettuare fino a Domenica 15 Febbraio tramite la procedura on-line sul sito del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) oppure recandosi direttamente nella segreteria della scuola nella quale si intende fare l’iscrizione.

A tal proposito il Sindaco Giannetta e la sua amministrazione si sono prodigati per aumentare l’efficienza di tutte le scuole di Oppido Mamertina grazie all’istituzione del programma denominato “Mamerto College” che prevede diversi vantaggi per gli studenti che frequenteranno le scuole della cittadina preaspromontana. Questo innovativo programma, tra le tante cose, prevederà: un servizio scuolabus gratuito per i progetti, laboratori o altre iniziative che si svolgeranno fuori dall’orario scolastico; per gli studenti pendolari vi saranno una serie di agevolazioni economiche sugli abbonamenti dei mezzi di trasporto pubblici; convenzioni e agevolazioni per favorire la pratica di attività fisica presso le struttture sportive locali; la possibilità di avere un primo approccio con il mondo lavorativo attraverso alcune ‘borse lavoro’ messe a disposizione dall’ente comunale; l’erogazione di borse di studio per gli studenti più meritevoli; la chance di partecipare a esperienze formative all’estero conseguenti all’adesione a progetti di interscambio culturale.

Oppido Mamertina, da sempre polo nevralgico del sistema scolastico dell’intera area preapromontana, vanta una vasta gamma di scuole che consentono un adeguato percorso formativo per ogni singolo alunno: l’Istituto Comprensivo, il Liceo Classico “San Paolo”, le scuole per l’infanzia, la scuola primaria e di primo grado rappresentano un’eccellenza nel mondo della Pubblica Istruzione calabrese.

L’Istituto Superiore comprende il Liceo Scientifico e l’ITIS con i suoi tre indirizzi (unico in tutta la provincia di Reggio Calabria) Informatica,Telecomunicazioni e da quest’anno anche il nuovo indirizzo Sistema Moda che comprende due diversi percorsi: “Tessile, abbigliamento e moda”, attraverso il quale è possibile acquisire competenze specifiche per formare un profilo professionale competente nel settore in ambito di materie prime, di prodotti e di processi operativi per la realizzazione di tessuti tradizionali e innovativi e di accessori moda; “Calzature e moda” attraverso il quale, invece, si acquisiscono le competenze che caratterizzano il profilo professionale in ambito di materie prime, di prodotti e di processi operativi per la realizzazione di calzature e di accessori moda con particolare attenzione agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata al settore di riferimento.

Inoltre, dall’anno scolastico 2015/2016, a seguito dell’accorpamento dell’ ISS di Taurianova con l’Istituto Comprensivo oppidese, nascerà l’Istituto Superiore “Gemelli Careri” di Oppido Mamertina che aggiunge dunque alla già ampia gamma di scelta anche gli indirizzi “Amministrazione, finanza e marketing”, “Costruzioni, ambiente e territorio” e “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” che avranno la loro sede negli Istituti taurianovesi.

“Abbiamo il futuro dei nostri figli nelle nostre mani, dobbiamo decidere e la scelta non è affatto semplice. A tal proposito insieme alla mia Amministrazione abbiamo messo in atto alcune iniziative finalizzate ad agevolare gli studenti e le relative famiglie, che scelgono le scuole di Oppido.- ha detto Domenico Giannetta, Sindaco di Oppido Mamertina, al momento della presentazione del programma “Mamerto College”. – Convinti della qualità delle nostre scuole, dell’ottimo lavoro svolto dai dirigenti e dal corpo docente, non possiamo fare altro che incoraggiare e incentivare, con tutti i mezzi a nostra disposizione, quelle iniziative volte a migliorare la qualità dei servizi e dell’offerta che la nostra cittadina e i suoi istituti scolastici possono offrire. Anche se il livello delle nostre scuole è altissimo, così come dimostrano i vari riconoscimenti ricevuti a livello nazionale, non possiamo adagiarci sugli allori, ma anzi dobbiamo lavorare sempre di più affinchè queste eccellenze abbiano dalle istituzioni tutto ciò che necessitano per il proprio ulteriore sviluppo. Mamerto College vuole essere l’ennesima dimostrazione di quanto l’istruzione abbia una posizione prioritaria nella nostra attività amministrativa, questo perchè siamo convinti che la scuola sia maestra di vita e dunque grazie ad essa si diventa grandi, uomini e donne capaci di vivere insieme con regole comuni e condivise”.