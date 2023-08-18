Manuele Ilari: ‘La Reggina non è in vendita’

Il nuovo proprietario della Reggina non si è presentato all’appuntamento richiesto dal sindaco f.f. Paolo Brunetti, finalizzato intanto ad una più approfondita conoscenza della persona e poi per discutere in maniera chiara aspetti come la solidità economica e la credibilità del nuovo gruppo che ha rilevato la società da Felice Saldini. Ma Manuele Ilari all’appuntamento non si è presentato, motivando il suo rifiuto, attraverso una pec, con la mancanza di presupposti e condizioni necessarie: dialogo collaborativo, leale e sereno tra le parti coinvolte (forse il riferimento è alla telefonata avuta con il delegato Latella, forse). Nella stessa pec, si evidenzia da parte di Manuele Ilari, come ad oggi non vi sia stato nessun imprenditore, cordata o gruppi di investitori che si sono fatti avanti per l’acquisto della società, ribadendo con forza un concetto: “La Reggina non è in vendita“. A prescindere dalle motivazioni, che rimangono discutibili, è certamente grave il rifiuto di incontro rispetto ad un invito rivolto dalla massima istituzione cittadina. Da quello che filtra, Brunetti non sembra intenzionato ad accettare passivamente questa presa di posizione e nel frattempo ha fissato un nuovo appuntamento, ma con Felice Saladini.

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