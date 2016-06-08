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Marco Carta a Reggio Calabria!

Marco Carta incontra i fan il 9 giugno alle 17,30 al Mondadori Bookstore di Corso Garibaldi: ecco come accedere all'evento e al firmacopie

08 Giugno 2016 - 18:17 | di Vincenzo Comi

Il ritorno di Marco Carta, incontro con i fan e firmacopie a Reggio Calabria

Ecco svelato chi verrà a Reggio Calabria giorno 9 giugno alle ore 17,30 presso il Mondadori Bookstore di Corso Garibaldi 200: si è prorpio lui, MARCO CARTA!!!

Modalità per accedere all’evento:

1) Acquistare il CD (fino ad esaurimento scorte) presso il nostro Mondadori Bookstore di Reggio Calabria (solo qui e in nessun altro punto vendita);

2) Consegna contestuale del PASS per accedere all’incontro con il proprio idolo e il firmacopie del CD;

3) Incontro garantito con MARCO CARTA giorno 9 giugno 2016 dalle ore 17,30 presso il Mondadori Bookstore di Reggio Calabria sul Corso Caribaldi n. 200.

Questo è l’unico modo per poter incontrare MARCO CARTA!!! Non sono ammese altre modalità!!! Affrettatevi prima che il CD non sia più disponibile per esaurimento scorte!!!

BUON DIVERTIMENTO CON MARCO CARTA😃

Link evento: https://www.facebook.com/events/1127881393936548/?ti=icl

Marco Carta a Reggio Calabria per l'incontro con i fan al Mondadori Bookstore

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