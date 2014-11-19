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Marina di San Lorenzo: cala il sipario sulla ‘crispellata’

Oltre 500 persone alla serata della comunità parrocchiale tra musica popolare e tradizione, con tanti fedeli arrivati da Roghudi

19 Novembre 2014 - 09:06 | di Redazione

La crispellata della parrocchia di Marina di San Lorenzo, serata di comunità con musica popolare

“Cala il sipario sulla “crispellata” , un momento di aggregazione e comunione,  e  che sta diventando un “pezzo” forte di questa comunita’ in quanto ha visto la partecipazione di tantissima gente( piu’ di 500 persone) . Ringrazio di cuore , ci dice il parroco don Giovanni  Zampaglione i  diversi giovani della comunita’ che con spirito di abnegazione e sacrificio hanno realizzato questa serata e ringrazio altresì i  diversi membri della comunita’ per aver dato la piena disponibilita’. Sono iniziative queste che ci permettono di stare INSIEME ( ne facciamo diverse durante l’anno…) e ci fanno comprendere quanto sia importante – dicono i diversi giovani in coro che collaborano con il parroco- essere RESPONSABILI e OPERATIVI per ogni occasione che ruota attorno alla parrocchia. E’  stato bello offrire  questo momento di gioia , di comunione e spensieratezza  a tanti che hanno voluto partecipare.  La serata e’ stata  allietata dal suono dell’organettu , tambureddu e della cornamusa del maestro Ciccio Nucera e della sua band . Mi piace , conclude il parroco , sottolineare la presenza oltre che dei tanti paesi limitrofi , la presenza di tantissimi membri della comunita’ di Roghudi. La prima COMUNIONE ci dice il nostro vescovo Giuseppe va creata tra le parrocchie vicine e in questo caso “sorelle” visto che io sono parroco di queste due comunita’. Mi auguro ( questo e’ il mio SOGNO) che la PARROCCHIA diventi ogni giorno quella FONTANA DI AGGREGAZIONE E COMUNIONE DOVE NESSUNO E ‘ ESCLUSO E DOVE TUTTI SIAMO CHIAMATI A DISSETARCI E AD ATTINGERE.

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