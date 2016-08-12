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A Marina di San Lorenzo la Sagra dei maccheroni

Quattro anni di successi per la sagra del Comitato Festa SS. Trinità: tradizione culinaria, musica etnico-popolare e spettacolo con i Taranta Jonia

12 Agosto 2016 - 20:20 | di Vincenzo Comi

Locandina della Sagra dei maccheroni 2016 a Marina di San Lorenzo, con i Taranta Jonia

Si rinnova l’appuntamento con la “SAGRA DEI MACCHERONI” organizzata dal Comitato Festa “S.S. Trinità”. L’idea di questo evento è nata quattro anni fa per “movimentare” le serate estive e far divertire la popolazione del luogo e i tanti turisti presenti nel territorio laurentino. Come dice il nostro Parroco Don Giovanni Zampaglione – in questi anni la sagra ha riscosso tanto successo e si è deciso di continuare con questa bellissima esperienza per coinvolgere ancora una volta l’intera comunità -. Faranno da cornice la tradizione culinaria, la musica etnico/popolare e il tanto divertimento.

Programma:
ore 21.00 Inizio sagra
ore 21.30 Spettacolo etnico con i Taranta Jonia
ore 00.00 Ballu du Camiddu

Costo 5 euro!

Sagra dei maccheroni a Marina di San Lorenzo

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