Marra: “Irto, sintesi di autorevolezza e visione. Profilo inappuntabile per guidare il PD”

“Immaginando le tante sfide che il nostro partito dovrà affrontare nei prossimi anni, non penso ci sia figura più autorevole del Senatore Nicola Irto per continuare a guidare a livello regionale la grande comunità del Partito Democratico” – sono queste le parole del Presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria e dirigente PD, Enzo Marra, che, a margine della conferenza di presentazione della candidatura di Irto a Segretario regionale del Pd all’UNICAL di Cosenza, ha sottolineato: “Rappresenta quella sintesi di autorevolezza e capacità di sviluppare una visione politica, assolutamente indispensabile per rafforzare il partito sui territori e, al contempo, mettere a terra le idee e i contenuti attraverso i quali comporre la proposta di alternativa ad una destra di governo regionale impegnata a macinare spot propagandistici piuttosto che a preoccuparsi dei problemi reali dei calabresi.”

“In un tempo in cui la politica è ostaggio della teatralità e della volatilità valoriale – continua Marra – il Partito Democratico deve assumersi la responsabilità dell’impegno e della concretezza, per accorciare le distanze tra comunità civile e istituzioni, e soprattutto per farsi carico, con serietà e pragmatismo, delle istanze e dei problemi dei cittadini che, in questa terra, troppo spesso restano lettera morta.”

Un profilo capace di costruire relazioni solide

“E per farlo, il nostro partito ha bisogno di un profilo come lui, in grado di costruire quella cerniera politica attraverso cui intercettare, costruire e qualificare solide relazioni con le associazioni di categorie, con i corpi intermedi, con il mondo delle associazioni sociali, sportive, culturali, con le realtà impegnate nel mondo della scuola o per i diritti civili, e con i giovani e con il mondo universitario.”

Una candidatura dal cuore della galassia accademica

“E non a caso, questa candidatura viene lanciata dal cuore di quello che rappresenta la galassia accademica, con le sue eccellenze, con il suo dinamismo e il suo sguardo proiettato al futuro, l’Università della Calabria. Una sfida che Nicola saprà certamente cogliere, come ha già ampiamente dimostrato di fare, con la sua storia e i suoi valori”.