Massima solidarietà agli operatori della struttura dal Comitato dei Genitori dei bambini di Villa Betania
I genitori ringraziano il personale che ogni giorno assiste i bambini nonostante le mancate retribuzioni e chiedono l'intervento delle istituzioni
17 Dicembre 2014 - 11:36 | di Redazione
Il Comitato dei Genitori dei bambini di Villa Betania, centro di riabilitazione per minori portatori di handicap, esprime massima solidarietà agli operatori della struttura, personale altamente qualificato nell’assistenza terapeutica ai bambini. Vogliamo sottolineare la loro professionalità e la loro umanità messa quotidianamente al servizio dei nostri figli senza mai manifestare il proprio disagio per le mancate retribuzioni. Come genitori vogliamo ringraziarli, unendoci a loro sperando che le istituzioni preposte comprendano l’importanza della loro professione ed il danno immane causato ai bambini qualora la loro strada dovesse separarsi da quella dei terapisti.
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