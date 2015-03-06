Masterchef. Rovesciare l’olio porta sfiga…Vince Stefano Callegaro

di Alessandro Sica – Masterchef ci ha confermato ed impartito una lezione che non dimenticheremo mai: rovesciare l’olio porta davvero sfiga.

Appena vista la bottiglia sul pavimento infranta da Nicolò abbiamo intuito che non sarebbe stato lui il vincitore del cooking show dei record.

«Era peggio se rovesciava il sale», hanno perfidamente commentato i giudici ridacchiando, quindi per chi non crede ancora nei malefici: cosa sarebbe potuto accadergli di peggio oltre a perdere Masterchef ?!

Fatto sta che il vincitore non è stato lui ma l’agente immobiliare di Adria Stefano Callegaro, a convincere Barbieri, Bastianich e Cracco il menu di Stefano: una battuta di filetto con spuma di bagnacauda e pane croccante al prezzemolo, seguito da un’insalata di astice blu con mela verde, mango e gel di gin tonic, cernia in saor con cipolla e pinoli; come primo piatto un risotto alle seppie nere con gelato alle fave; e un’anguilla in due cotture, un secondo di alta cucina.

L’ultimo piatto presentato da Stefano è una crema dolce di pere caramellate, mousse di pecorino salato e crumble di pane croccante.

Si è così aggiudicato un premio di 100 mila euro e l’opportunità di pubblicare un libro di ricette.

Tanti auguri a Stefano e che sia per te l’inizio di una strada in ascesa piena di ‘stelle’.