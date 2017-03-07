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Mattarella a Locri per la ‘Giornata della memoria’

Il Presidente della Repubblica incontrerà a Locri i familiari delle vittime innocenti delle mafie, nella tappa verso la XXII Giornata della memoria e dell'impegno

07 Marzo 2017 - 18:53 | di Pasquale Romano

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso a Locri per la Giornata della memoria e dell'impegno

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 19 marzo incontrerà a Locri i familiari delle vittime innocenti delle mafie in occasione della XXII Giornata della memoria e dell’impegno che si svolgerà il 21 marzo nella stessa Locri e in altri 4000 luoghi d’Italia. Ad annunciarlo don Luigi Ciotti, presidente di Libera, ed il vescovo di Locri-Gerace mons. Francesco Oliva.

“Il Presidente Sergio Mattarella – hanno reso noto – ci ha confermato la sua presenza a Locri il 19 marzo, dove incontrerà le centinaia di familiari delle vittime innocenti delle mafie che arriveranno da ogni parte d’Italia, nella tappa verso la XXII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie che si svolgerà il 21 marzo a Locri e in oltre 4000 luoghi d’Italia”.

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