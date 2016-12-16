Matteo Calabrese entra a far parte della famiglia Futura

Matteo Calabrese, il forte laterale catanzarese, entra a far parte della famiglia Futura.

Laterale difensivo, del 90, ha giocato fino ad un mese fa nel Catanzaro C5 in serie A2, squadra della sua città.

Lo scorso mese dopo le note vicissitudini della squadra giallorossa è approdato al Policoro sempre in serie A2.

Ora arriva alla Futura con tanto entusiasmo pronto a mettersi al servizio del mister e dei compagni di squadra.

Aggiunge Matteo Calabrese : Ho subito colto questa opportunità che mi ha offerto la Futura e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi . Ringrazio anche il Policoro per la breve esperienza ma sicuramente importante.

Ora sarò concentrato solo sulla mia nuova squadra con la testa già al campionato.

Sabato sarà già a disposizione di Mardente nella difficilissima gara contro il Maritime.