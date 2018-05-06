Maurizi da applausi: bel gesto del tecnico a fine partita
Dopo il triplice fischio di Reggina-Juve Stabia il tecnico è corso verso la Curva Sud per ringraziare i tifosi, un saluto poi esteso a tutto lo stadio
06 Maggio 2018 - 16:37 | di Teo Occhiuto
Criticato, giustamente, nei momenti in cui doveva essere criticato. Ma, al termine di Reggina-Juve Stabia, Agenore Maurizi s’è reso protagonista di uno dei suoi più bei gesti da allenatore del club amaranto. Subito dopo il triplice fischio, infatti, il tecnico della compagine dello Stretto è scattato verso la Curva Sud, ringraziando e applaudendo i tifosi presenti oggi.
Un saluto che poi è stato esteso all’intero stadio e ricambiato da gran parte del pubblico presente.
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