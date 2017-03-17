McDonald’s, anche in Calabria il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro

Benvenuti Studenti nasce dalla firma di un Protocollo di intesa con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per lo svolgimento di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro all’interno dei ristoranti McDonald’s. Attraverso accordi sul territorio con le scuole superiori, la celebre catena di fast-food è in grado di ospitare fino a 10.000 studenti ogni anno per svolgere un’esperienza di alternanza.

“Il nostro obiettivo -si legge sul sito McDonald’s Italia-è quello di contribuire a facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Con il Ministero abbiamo definito un progetto formativo che si pone l’obiettivo di sviluppare quelle competenze di carattere relazionale e di comunicazione interpersonale che sono fondamentali per approcciare al meglio il mondo del lavoro e che sono riconosciute oggi come una delle mancanze principali nei giovani.

Gli studenti svolgeranno infatti attività di accoglienza e relazione con il pubblico alternate a momenti di formazione in aula e di training on the job. In questo percorso saranno sempre supportati da tutor, personale McDonald’s formato e competente, a cui potranno rivolgersi in ogni momento.

I nostri ristoranti, già luogo conosciuto e frequentato dai ragazzi durante il loro tempo libero, diventeranno grazie al progetto di “Benvenuti Studenti”, anche un luogo dove sviluppare un’esperienza utile per il loro futuro, qualunque sia il loro indirizzo di studi”.

In Calabria si parte a Cosenza, dove 18 studenti dell’istituto Superiore “Todaro-Cosentino”, hanno avviato il percorso nei ristoranti McDonald’s di Rende (all’interno dei Centri Commerciali Marconipiù e Metropolis) e Zumpano.