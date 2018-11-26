Coach Mecacci dopo la sconfitta contro Caserta della Viola Reggio Calabria ammette gli errori della propria squadra, spiegando:” Nel momento in cui dovevamo avere una reazione diversa, non abbiamo saputo rispondere. Siamo partiti bene ma il break di Caserta ci ha sciolti come neve al sole. Senza nulla togliere all’ottima prestazione degli avversari non abbiamo saputo gestire dal punto di vista mentale il secondo quarto, non abbiamo saputo reagire. Sicuramente faremo tesoro di quest’esperienza e sapremo migliorare in base a quello che è accaduto per proseguire nel migliore dei modi il girone di andata.

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