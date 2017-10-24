Il meritatissimo trionfo di Domenico Alampi, oro nella spada per la categoria Maschietti, ha coronato la partecipazione della Scherma Reggio A.S.D. al primo G.P.G. interregionale di stagione, disputatosi a Mazara del Vallo (TP) nei giorni 21 e 22 ottobre.

La trasferta in Sicilia e i piazzamenti

La trasferta era apparsa ostica, sia per l’alta partecipazione (ben 247 schermidori suddivisi nelle varie categorie e discipline) che per l’ottima qualità tecnica degli avversari impegnati nelle gare – tutti formati nella robusta tradizione schermistica siciliana – ma gli atleti della Scherma Reggio A.S.D. si sono lanciati nella competizione da veri outsiders, aggiudicandosi buone posizioni in un crescendo di successi: nella giornata di sabato le spadiste Arianna Iriti e Sara Marcianò hanno conquistato il decimo e quinto posto rispettivamente nella categoria Ragazze/Allieve e Bambine; domenica invece, dopo la complessa sfida dei Ragazzi/Allievi di spada (Tommaso Felicissimo, Jacopo Vita e Davide Italiano) impegnatisi con coraggio nella gara più partecipata del G.P.G., è stato il turno di Maria Josè Vitrioli, sesta tra le Giovanissime di spada e delle fiorettiste Elsa Costarella e Karola Cuzzola, che hanno chiuso in terza e quinta posizione nella categoria Bambine: un trailer niente male per quello che invece è stato il vero Kolossal della competizione, con protagonista il giovane ma sorprendente Domenico Alampi. Lui il “colosso” che ha sbaragliato l’uno dopo l’altro i concorrenti siciliani senza mai demordere, neanche nella tiratissima finale e con l’avversario ad una stoccata dalla vittoria, diplomandosi Campione di Sicilia e aprendo una breccia in una fortezza schermistica apparentemente inespugnabile.

Grande gioia e soddisfazione dunque per i Maestri Salvatore Colica e Carlo Serpieri e per l’Istruttrice Jessica Borrello che hanno accompagnato i ragazzi in questa trasferta, nonché per l’intero staff della Scherma Reggio A.S.D. che con costanza segue i ragazzi per formarne le competenze tecniche e lo spirito sportivo; dopo un inizio positivo sia per i più giovani che per gli atleti Assoluti, si attendono ora i prossimi impegni agonistici, ai quali la Società si preparerà incentivando gli allenamenti intersala (in particolare proprio con gli amici siciliani) per un confronto schermistico che possa essere sempre più stimolante e appassionato.