Medico calabrese premiato con la medaglia di bronzo da Ministero della Sanità

C’è anche un medico calabrese tra i 27 premiati dal ministro alla Sanità Beatrice Lorenzin. È Francesco Amato, direttore dell’Unita operativa complessa Terapia del dolore all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

La cerimonia delle medaglie al Merito della Sanità Pubblica

“Queste medaglie di bronzo premiano il lavoro di italiani che svolgono con generosità ed altruismo la propria attività professionale compiendo, sovente, atti di coraggio per proteggere ed aiutare chi soffre o che, con costante lavoro e impegno, consentono il progresso della conoscenza e della scienza medica”. Con queste parole il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha aperto la cerimonia di consegna di 27 medaglie di bronzo ‘Al Merito della Sanità Pubblica’ che si è svolta oggi a Roma nell’auditorium del ministero della Salute. Lo scorso 21 ottobre, nella stessa sede, erano state consegnate 10 medaglie d’oro e 17 medaglie d’argento.