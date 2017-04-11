Medico calabrese premiato con la medaglia di bronzo da Ministero della Sanità
Tra i 27 professionisti premiati a Roma dal ministro Lorenzin c'è Francesco Amato, direttore della Terapia del dolore dell'ospedale Annunziata di Cosenza
11 Aprile 2017 - 19:28 | di Pasquale Romano
C’è anche un medico calabrese tra i 27 premiati dal ministro alla Sanità Beatrice Lorenzin. È Francesco Amato, direttore dell’Unita operativa complessa Terapia del dolore all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.
La cerimonia delle medaglie al Merito della Sanità Pubblica
“Queste medaglie di bronzo premiano il lavoro di italiani che svolgono con generosità ed altruismo la propria attività professionale compiendo, sovente, atti di coraggio per proteggere ed aiutare chi soffre o che, con costante lavoro e impegno, consentono il progresso della conoscenza e della scienza medica”. Con queste parole il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha aperto la cerimonia di consegna di 27 medaglie di bronzo ‘Al Merito della Sanità Pubblica’ che si è svolta oggi a Roma nell’auditorium del ministero della Salute. Lo scorso 21 ottobre, nella stessa sede, erano state consegnate 10 medaglie d’oro e 17 medaglie d’argento.
“Quella di oggi – ha aggiunto Lorenzin – è per tutti noi una giornata di elevato valore civico, un momento di grande orgoglio, ma anche di speranza, colmo di riconoscenza nei confronti di questi professionisti della salute, esponenti del mondo accademico, dei Corpi e delle Forze Armate dello Stato. La sanità italiana è una sanità di eccellenza – ha sottolineato – un’eccellenza che si traduce certamente nel lavoro quotidiano di ogni professionista, ma che raggiunge il suo culmine grazie alle azioni di persone che hanno deciso di dedicare una parte del proprio tempo agli altri, di aiutare i più bisognosi, sia in Italia sia in zone del mondo disagiate o devastate da violenti conflitti o da catastrofici eventi naturali. Persone che – ha concluso il ministro – per motivi differenti, con i loro comportamenti e le loro azioni concrete, rappresentano alti esempi di dedizione civile e di altruismo”.
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