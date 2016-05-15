Continua il percorso ‘Meglio il lupo che il mafioso’
Duecentoventi alunni di cinque istituti primari incontrano la giornalista Eleonora Iannelli nel percorso Meglio il lupo che il mafioso, tra legalità e disegni dei bambini
15 Maggio 2016 - 17:04 | di Federica Geria
Duecentoventi alunni coinvolti, cinque Istituti primari per cinque giorni di incontri che segnano la continuitá del progetto #trameascuola che al suo terzo anno di attivitá si conferma uno strumento quanto mai utile per la sensibilizzazione alla coscienza critica.
Un percorso di legalità nelle scuole primarie
Un percorso di legalitá con i piú piccoli in sinergia con la Fondazione Rocco Chinnici, che ha visto la giornalista Eleonora Iannelli accompagnare Maria Teresa Morano tra i piccoli delle scuole Primarie degli Istituti Manzoni-Augruso, Perri-Pitagora, Borrello-Fiorentino, Nicotera-Costabile, Don Milani, raccontando loro storie di mafie attraverso i disegni dei loro coetanei siciliani.
“Un progetto che è diventato un libro dal linguaggio semplice ed immediato – dice la Iannelli- dove sono raccolti i disegni di altri bambini e bambine delle scuole primarie. Un modo per sostenere la lotta alle mafie partendo dai piú piccoli e suscitando in loro domande e riflessioni da trasportarsi in creativitá. E gli alunni che ho incontrato a Lamezia Terme grazie al progetto #tramescuola hanno arricchito il percorso del “lupo” …a zonzo per la Calabria”.
Da Lamezia a Palermo: il viaggio del lupo
“Da Lamezia partirá il piccolo Giuseppe alla volta di Palermo per la giornata conclusiva del progetto #meglioillupocheilmafioso, prevista per il 21 maggio prossimo, il lupo…a zonzo per la Calabria avrá un testimonial calabrese -dice Maria Teresa Morano, referente per la Fondazione Trame del progetto- a riprova della sinergia positiva generata da questa nuova collaborazione con la Fondazione “Rocco Chinnici” che accresce il percorso triennale di #trameascuola sempre piú radicato nel territorio e che vedrá i lavori di tutti diventare una mostra nei giorni di Trame Festival dal 15 al 19 giugno prossimi”.
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