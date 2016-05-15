Continua il percorso ‘Meglio il lupo che il mafioso’

Duecentoventi alunni coinvolti, cinque Istituti primari per cinque giorni di incontri che segnano la continuitá del progetto #trameascuola che al suo terzo anno di attivitá si conferma uno strumento quanto mai utile per la sensibilizzazione alla coscienza critica.

Un percorso di legalitá con i piú piccoli in sinergia con la Fondazione Rocco Chinnici, che ha visto la giornalista Eleonora Iannelli accompagnare Maria Teresa Morano tra i piccoli delle scuole Primarie degli Istituti Manzoni-Augruso, Perri-Pitagora, Borrello-Fiorentino, Nicotera-Costabile, Don Milani, raccontando loro storie di mafie attraverso i disegni dei loro coetanei siciliani.

“Un progetto che è diventato un libro dal linguaggio semplice ed immediato – dice la Iannelli- dove sono raccolti i disegni di altri bambini e bambine delle scuole primarie. Un modo per sostenere la lotta alle mafie partendo dai piú piccoli e suscitando in loro domande e riflessioni da trasportarsi in creativitá. E gli alunni che ho incontrato a Lamezia Terme grazie al progetto #tramescuola hanno arricchito il percorso del “lupo” …a zonzo per la Calabria”.