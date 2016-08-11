A ‘La Pinetina’ il memorial ‘Don Vincenzo Perpiglia’
Il 19 agosto alle 20.30 un triangolare di calcio a 7 riunisce i ragazzi del settore giovanile della G.S. Omeca in ricordo di Don Vincenzo Perpiglia
11 Agosto 2016 - 12:20 | di Vincenzo Comi
Il 19 Agosto alle ore 20.30 presso il Centro Sportivo “La Pinetina” si svolgerà il Memorial “Don Vincenzo Perpiglia”.
Un triangolare di calcio a 7 per ricordare chi si è speso nel sociale portando avanti i sani valori dello sport coinvolgendo numerosi ragazzi reggini.
Al torneo prenderanno parte i ragazzi che nel corso degli anni sono stati tesserati con il settore giovanile delle G.S. Omeca.
Gli organizzatori dell’evento invitano tutti coloro che hanno fatto parte della società di Don Vincenzo Perpiglia. Al termine del triangolare sarà offerto un rinfresco.
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