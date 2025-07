A Reggio il Primo Memorial Enzo Barreca

L’evento nasce per onorare il ricordo di un maestro che, con la sua prematura scomparsa lo scorso anno, ha lasciato un segno profondo nella comunità reggina

Il 2 agosto al Joule di Reggio Calabria si terrà il Primo Memorial Enzo Barreca: una serata evento tra musica dal vivo, ricordi e testimonianze per omaggiare il maestro reggino della salsa cubana prematuramente scomparso.

Un evento dedicato al maestro della cultura caraibica

Il prossimo sabato 2 agosto, lo spazio del Joule, in via Salita Enel – traversa Minniti a Reggio Calabria, si trasformerà in un luogo di emozione e festa per il Primo Memorial dedicato a Enzo Barreca.

L’evento nasce per onorare il ricordo di un maestro che, con la sua prematura scomparsa lo scorso anno, ha lasciato un segno profondo nella comunità reggina e nel mondo del ballo caraibico. “Enzo Barreca non era soltanto un ballerino appassionato e un bravissimo maestro di danza: era anche un coreografo e un profondo conoscitore del folclore cubano da cui traeva ispirazione per ogni lezione.

È stato una guida capace di trasmettere con autenticità e passione l’anima della cultura caraibica. Ogni suo insegnamento era un viaggio ricco di energia, eleganza e amore per le radici e noi vogliamo ricordarlo con affetto” afferma DJ Albertigo (Alberto Campolo) tra i promotori della serata, insieme a Daniela Calabrese e agli ex allievi di Barreca.

L’eredità di Enzo Barreca: Sol Caribe e l’anima della salsa

Il memorial rappresenta un momento di condivisione tra chi ha danzato con Barreca, chi ha imparato da lui e chi ha semplicemente vissuto l’energia contagiosa della sua passione. “Enzo è stato un grandissimo maestro e un protagonista assoluto della scena caraibica reggina. Ha fondato la scuola Sol Caribe, dove è stato ballerino, coreografo e insegnante. Era un profondo studioso: ha appreso dai maestri cubani, facendo suo quel mondo e quella cultura” prosegue Dj Albertigo.



Dopo aver lasciato Reggio Calabria nel 2018 per trasferirsi a Livorno, dove ha aperto una nuova scuola, Enzo ha continuato a vivere il ballo come missione. La sua scomparsa, avvenuta nel settembre 2024 a soli 48 anni a causa di una malattia, ha lasciato un vuoto tangibile nella comunità artistica e tra i suoi ex allievi.

Una serata-evento tra memoria e musica

Organizzato da DJ Albertigo, Daniela Calabrese e dagli ex allievi della Sol Caribe – tra cui Carmelo Foti e Antonio Cuzzocrea – il memorial sarà una serata caraibica dal forte impatto emotivo, arricchita da momenti speciali.

“Sarà un momento per celebrare il lascito di Enzo Barreca, fatto di musica, sorrisi e memoria condivisa. Una serata con musica dal vivo, grazie alla cantante cubana Nany Hernandez e la proiezione di foto e video di chi ha vissuto con Enzo esperienze artistiche intense: dai saggi agli eventi, ai momenti privati” anticipa Alberto Campolo.



Non mancheranno maestri di danza del passato, figure storiche della salsa reggina che parteciperanno per rendere omaggio a un collega e amico. Saranno presenti anche i genitori di Enzo e la moglie, giunta da Livorno per partecipare all’evento.

Un maestro che vive ancora nel cuore del ritmo

Il memorial sarà un tributo affettuoso e condiviso, nato spontaneamente dal legame che Enzo aveva saputo costruire negli anni. “Per quanto mi riguarda – dice ancora Campolo – è stato un amico e colui che ha creduto in me, che mi ha lanciato come DJ. La sua assenza ha lasciato un vuoto professionale ed umano”.

Ma il suo ricordo è sempre vivo. “E la notte del 2 agosto ne sarà la più bella dimostrazione. In ogni passo e in ogni abbraccio che animeranno la pista del Joule sabato prossimo – conclude Albertigo – Enzo continuerà a danzare, come ci ha insegnato a fare, con il cuore”.