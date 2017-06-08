City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Mercato: arriva la conferma del centrale Costa

Quarta conferma per la squadra di coach Tubertini: il centrale brasiliano resterà a Vibo Valentia anche nella stagione 2017-18

08 Giugno 2017 - 15:03 | di Federica Geria

Deivid Junior Costa, centrale della Tonno Callipo, in azione nel play-off scudetto

Arriva un’altra importante conferma in casa Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, ed è la quarta dopo quelle di Davide Marra, Manuel Coscione e Marco Izzo. Della rosa a disposizione di coach Lorenzo Tubertini per la stagione 2017-18 farà parte, infatti, anche il centrale brasiliano Deivid Junior Costa. Il posto tre verdeoro, arrivato la scorsa estate a Vibo Valentia dal Funvic Taubatè, è, dunque, attualmente il secondo centrale della Tonno Callipo targata 2017-18 insieme al belga Pieter Verhees. Classe 1988, Costa, dopo un inizio di stagione non semplice, ha disputato un ottimo campionato mettendo in mostra le proprie qualità fisiche e tecniche. Centrale possente ed esuberante, ha disputato una seconda parte di stagione in crescendo e la sua intesa sottorete con Coscione è cresciuta esponenzialmente. Attualmente in Brasile, Costa non vede l’ora di ritornare a Vibo: “Sono molto felice di questa riconferma – ha affermato Deivid – perché avrò la possibilità di giocare ancora nel campionato più bello del mondo, nella SuperLega italiana che è davvero il massimo per ogni giocatore. Mi sto godendo un periodo di vacanza, ma sto contando i giorni perché ho davvero tanta voglia di ritornare in Italia e il mio cuore è rimasto a Vibo. La società sta allestendo una squadra ancora più competitiva e ambiziosa, a partire dal nuovo allenatore e dai giocatori arrivati finora. Dovremo lavorare duro ogni giorno e dare il massimo. A Vibo sono stato come a casa, i tifosi ci hanno sempre incoraggiato e supportato e sarà così anche per la prossima stagione. A presto!”

LA SCHEDA

Nome e Cognome: Deivid Junior Costa

Luogo e data di nascita: Rafar (BRA), 26-04-1988

Altezza: 206 cm

Ruolo: centrale

 

LA CARRIERA

2017-18 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

2016-17 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

2012-15 Funvic Taubaté

2011-12 Londrina Sercomtel

2010-11 São Bernardo

2009-10 Montes Claros

2008-09 Tigre Unisul

2005-08 Minas Club

2002-05 Pinheiros

TUTTI I NUMERI DI DEIVID JR. COSTA ALLA PRIMA STAGIONE IN GIALLOROSSO

 

Partite giocate: 30

Set giocati: 104

Punti realizzati: 231

Ace realizzati: 10

Attacchi vincenti: 60,2% (162 vincenti su 269)

Muri realizzati: 59

Maggior numero di punti realizzati in una partita: 17

Maggior numero di attacchi vincenti realizzati in una partita: 11 vincenti su 12 (91,7%)

La rosa di coach Tubertini

Maggior numero di muri realizzati in una partita: 8

Questa la rosa a disposizione attualmente di coach Lorenzo Tubertini:

Palleggiatori: Manuel Coscione, Marco Izzo

Opposti: Benjamin Patch

Centrali: Deivid Junior Costa, Pieter Verhees

Schiacciatori: François Lecat, Jacopo Massari

Liberi: Davide Marra

Nella foto, Deivid Junior Costa in azione con la maglia della Tonno Callipo nel play-off scudetto contro la Cucine Lube Civitanova

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, foto dell'articolo sulla conferma di Deivid Junior Costa

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Volley Tonno CallipoVibo Valentia Volley
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?