Mercato: arriva la conferma del centrale Costa

Arriva un’altra importante conferma in casa Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, ed è la quarta dopo quelle di Davide Marra, Manuel Coscione e Marco Izzo. Della rosa a disposizione di coach Lorenzo Tubertini per la stagione 2017-18 farà parte, infatti, anche il centrale brasiliano Deivid Junior Costa. Il posto tre verdeoro, arrivato la scorsa estate a Vibo Valentia dal Funvic Taubatè, è, dunque, attualmente il secondo centrale della Tonno Callipo targata 2017-18 insieme al belga Pieter Verhees. Classe 1988, Costa, dopo un inizio di stagione non semplice, ha disputato un ottimo campionato mettendo in mostra le proprie qualità fisiche e tecniche. Centrale possente ed esuberante, ha disputato una seconda parte di stagione in crescendo e la sua intesa sottorete con Coscione è cresciuta esponenzialmente. Attualmente in Brasile, Costa non vede l’ora di ritornare a Vibo: “Sono molto felice di questa riconferma – ha affermato Deivid – perché avrò la possibilità di giocare ancora nel campionato più bello del mondo, nella SuperLega italiana che è davvero il massimo per ogni giocatore. Mi sto godendo un periodo di vacanza, ma sto contando i giorni perché ho davvero tanta voglia di ritornare in Italia e il mio cuore è rimasto a Vibo. La società sta allestendo una squadra ancora più competitiva e ambiziosa, a partire dal nuovo allenatore e dai giocatori arrivati finora. Dovremo lavorare duro ogni giorno e dare il massimo. A Vibo sono stato come a casa, i tifosi ci hanno sempre incoraggiato e supportato e sarà così anche per la prossima stagione. A presto!”

LA SCHEDA

Nome e Cognome: Deivid Junior Costa

Luogo e data di nascita: Rafar (BRA), 26-04-1988

Altezza: 206 cm

Ruolo: centrale

LA CARRIERA

2017-18 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

2016-17 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

2012-15 Funvic Taubaté

2011-12 Londrina Sercomtel

2010-11 São Bernardo

2009-10 Montes Claros

2008-09 Tigre Unisul

2005-08 Minas Club

2002-05 Pinheiros

TUTTI I NUMERI DI DEIVID JR. COSTA ALLA PRIMA STAGIONE IN GIALLOROSSO

Partite giocate: 30

Set giocati: 104

Punti realizzati: 231

Ace realizzati: 10

Attacchi vincenti: 60,2% (162 vincenti su 269)

Muri realizzati: 59

Maggior numero di punti realizzati in una partita: 17

Maggior numero di attacchi vincenti realizzati in una partita: 11 vincenti su 12 (91,7%)

La rosa di coach Tubertini

Maggior numero di muri realizzati in una partita: 8

Questa la rosa a disposizione attualmente di coach Lorenzo Tubertini:

Palleggiatori: Manuel Coscione, Marco Izzo

Opposti: Benjamin Patch

Centrali: Deivid Junior Costa, Pieter Verhees

Schiacciatori: François Lecat, Jacopo Massari

Liberi: Davide Marra

Nella foto, Deivid Junior Costa in azione con la maglia della Tonno Callipo nel play-off scudetto contro la Cucine Lube Civitanova