Mercato: Luca Presta torna a casa!

La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia mette a punto un altro importante tassello nella rosa che sarà a disposizione di coach Lorenzo Tubertini. E lo fa riportando a casa uno dei migliori talenti della pallavolo nostrana, Luca Presta. Il possente centrale di Belvedere Marittimo (CS), dopo la stagione trascorsa in prestito con la New Mater Volley Castellana Grotte in Serie A2 UnipolSai, torna ad indossare i colori della casacca che lo hanno visto protagonista a lungo, dal 2009 al 2016. Luca Presta rappresenta al meglio il paradigma di quella generazione di ragazzi di Calabria cresciuti a pane e pallavolo sotto il costante incitamento dei genitori, di papà Carmelo e mamma Eleonora. I suoi primi amici, i suoi primi tifosi, i suoi infaticabili compagni di viaggio. Torna a Vibo Luca Presta, torna nell’ambiente che lo ha portato a calcare il palcoscenico della Serie A1, che lo ha lanciato titolare in Serie A2. Torna da assoluto protagonista il centrale classe 1995 che ha conquistato la promozione in SuperLega con la Bcc Castellana Grotte al termine di una cavalcata trionfale. In pochi a 21 anni possono vantare il curriculum, i numeri e le statistiche di Presta. Dopo tre campionati di A2 vissuti al massimo, la Tonno Callipo torna a puntare su di lui affiancandolo sotto rete a due centrali del calibro di Deivid Jr. Costa e di Pieter Verhees. Nelle ultime tre stagioni di Serie A2, Presta ha realizzato 778 punti (474 attacchi vincenti, 60 ace e 244 muri). Numeri importanti che vanno al di là della mera statistica e che significano accumulo d’esperienza e di crescita fisica, tecnica e tattica. Ed è per queste ragioni che la Tonno Callipo torna a puntare sul suo ragazzo di Calabria.

Le parole di Luca Presta sul ritorno a Vibo

“Volevo fortemente la SuperLega – ha affermato Luca Presta – e disputarla insieme al club che mi ha cresciuto pallavolisticamente ed umanamente è per me motivo di grande orgoglio e felicità. Torno a casa, nella città, nell’ambiente, nel palazzetto che ho frequentato per sette anni. Voglio ringraziare la società per questa grande opportunità, ma anche la New Mater Castellana Grotte per avermi messo nelle condizioni di svolgere un lavoro proficuo che mi ha permesso di crescere ancora e di arrivare a raggiungere un risultato incredibile come quello della vittoria del campionato di Serie A2 UnipolSai. Ora si riparte, torno a Vibo e ritrovo un amico fraterno come Davide Marra al quale sono molto legato e vecchi compagni di squadra come Coscione. Farò parte di una squadra molto forte, la società sta allestendo un organico importante. Davanti a me ci sono giocatori dalla grande esperienza, ma lavorerò sempre al massimo per farmi trovare pronto. Un caro saluto – ha concluso Presta – alla città e ad ai tifosi. A presto!”

LA SCHEDA

Nome e Cognome: Luca Presta

Ruolo: centrale

Altezza: 200 cm

Luogo e data di nascita: Belvedere Marittimo (CS), 06-12-1995

LA CARRIERA

2017-18 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

2016-17 Bcc Castellana Grotte

2012-16 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

2009-12 Tonno Callipo Vibo Valentia (settore giovanile)

2008-09 Volley Belvedere