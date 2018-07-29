Il roster della Viola 2018-19 prende forma: tre gli ex in arrivo, mentre si attende l'incontro tra il patron Coppolino e il sindaco Falcomatà

di Matteo Occhiuto – Sfumato definitivamente il possibile ritorno di Lino Lardo sulla panchina della Viola Reggio Calabria ed in attesa di definire colui che siederà sulla panchina nero-arancio, inizia a prender forma anche il roster della stagione 2018-2019.

Nella mattinata di domani, a Palazzo Corrado Alvaro, si terrà l’incontro fra il neo patron Aurelio Coppolino ed il sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcomatà. L’obiettivo dell’imprenditore siciliano è quello di poter annunciare al primo cittadino reggino il nome del tecnico, sebbene sia veramente stretta la forbice temporale a disposizione.

Coppolino, comunque, sta muovendosi pesantemente anche sul mercato. A far parte della Viola 2018-19, che partirà con l’obiettivo di riconquistare la Serie A2, ci dovrebbero essere ben 3 ex, di cui due facenti parte del gruppo che l’anno scorso giunse terzo in categoria superiore. Tommaso Carnovali sarebbe infatti già virtualmente un giocatore di Reggio Calabria, mentre per Allen Agbogan mancherebbe solo la firma. In aggiunta a loro, poi, ci sarà anche la guardia Matteo Fallucca.

Praticamente già con la canotta della Viola anche Alessandro Paesano, ex centro di Palestrina, l’italo senegalese Yande Fall, oltre che le ali Giulio Casale, ala ex Eurobasket Roma, e Mattia Matroianni, nell’ultima stagione a Napoli. In stand-by, poi, il play Francesco Guarino e le guardie Efe Idiaru – l’anno scorso a Barcellona – e Vincenzo Di Viccaro.

*foto di Maurizio Polimeni