Mercoledì al Siracusa di RC la conferenza stampa di presentazione dell’evento speciale dell’Horcynus Festival invernale

Mercoledì al teatro siracusa conferenza stampa di presentazione dell’evento speciale dell’horcynus festival invernaleInterverranno Gaetano Giunta, Giacomo Farina e Massimo Barilla della Fondazione Horcynus OrcaSabato 6 dicembre protagonisti Gaetano Silvestri, Basma Khalfaoui, i Fratelli Mancuso e l’Orchestra del Cilea REGGIO CALABRIA – Mercoledì 3 dicembre, alle ore 11.00, al Teatro Politeama Siracusa si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’evento speciale in programma nell’ultima giornata dell’Horcynus Festival invernale, la manifestazione dedicata quest’anno al tema Mediterraneo in Costituzione che periodicamente traccia un bilancio dei percorsi di ricerca promossi dalla Fondazione Horcynus Orca tra economie sociali e solidali, finanza etica e produzioni estetiche del Mediterraneo.

La Tunisia ospite e il Premio Horcynus Orca

Paese ospite di questa edizione – avviata nelle scorse settimana tra Reggio e Messina con il programma di proiezioni “Mare di Cinema Arabo” – è la Tunisia, l’unica realtà nazionale della sponda sud del Mediterraneo che dopo essere stata investita dai venti della Primavera Araba ha saputo darsi una Costituzione democratica laica. E proprio da qui si partirà nella serata speciale di sabato 6 dicembre al Teatro Siracusa, con la consegna del Premio Horcynus Orca 2014 ai movimenti civici tunisini e alla memoria di Chokry Belahid, avvocato difensore dei diritti dell’uomo e politico tunisino assassinato nel 2013. Ritirerà il premio la moglie Basma Khalfaoui, attivista tunisina paladina dei diritti delle donne che con il marito ha contribuito alla svolta democratica del Paese.

Il “caso” tunisino verrà indagato sotto il profilo giuridico, oltre che sociale, economico e politico, dal Presidente emerito della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri.

Il concerto finale dei Fratelli Mancuso

A seguire, si celebrerà la conclusione del festival con una produzione musicale inedita della Fondazione Horcynus Orca: il concerto dei Fratelli Mancuso insieme all’Orchestra del Teatro Comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, diretta dal Maestro Dario Siclari.

L’evento è cofinanziato dalla Regione Calabria, nell’ambito del POR Calabria FESR 2007/2013 – Asse V, Linea di intervento 5.2.3.1. Tutti i dettagli della serata – a partire dalla scelta di “offrirla” alle due città dello Stretto con ingresso libero fino ad esaurimento posti, con navette organizzate da Messina – saranno presentati in conferenza stampa dal presidente della Fondazione Horcynus Orca, Gaetano Giunta e dai direttori artistici settore musica e prosa della Fondazione e del Teatro Politeama Siracusa, Giacomo Farina e Massimo Barilla.