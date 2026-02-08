Messina, il Ds Evangelisti: ‘Prestazione indegna. C’era il presidente…’

Sotto gli occhi della proprietà arrivata al San Filippo appositamente per assistere dal vivo al match, il Messina ha sfoggiato una prestazione incolore, perdendo malamente in casa contro l’Enna. La dura analisi del Ds Evangelisti ai microfoni ufficiali del club: “Sono qui per chiedere scusa ai tifosi per la prestazione della squadra, non se lo meritano. Prestazione indegna. Dispiace moltissimo per la proprietà, ci aspettavamo una partita diversa davanti al nostro presidente, ma il campionato è lungo, cerchiamo di rimanere uniti, l’unico modo per tirarci fuori.

Lo spogliatoio? La squadra si è resa conto della prestazione che ha fatto, erano tutti con la testa bassa. L’allenatore non è in discussione, non credo sia una questione tecnica. Dopo la partita di oggi andrebbero cambiati tutti, si è proprio sbagliata la partita, dopo un tempo eravamo sotto di ttre gol, non ce lo aspettavamo. Il mercato? C’è solo quello degli svincolati, ripeto, dopo la gara di oggi andavano cambiati tutti, non è quello il problema.

Ho parlato con i ragazzi dicendo che la sconfitta non ha sancito la retrocessione. Situazioni che possono capitare e menomale che adesso arriva la Reggina, così si può affrontare alla grande un derby sentito da tutti. Mentalmente è la gara ideale da preparare”.