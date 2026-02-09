Messina: il centrocampista Garufi analizza il tonfo interno e pensa alla sfida con la Reggina

Sergio Garufi, ex Reggina, adesso centrocampista del Messina, parla in conferenza stampa dopo il tonfo interno con l’Enna e promette immediato riscatto: “Abbiamo sbagliato tutto, non solo il risultato anche l’atteggiamento. Sapevamo che l’Enna era una delle squadre più in forma del momento, con giocatori di gamba e noi abbiamo fatto grande fatica. Al termine della partita abbiamo avuto un immediato confronto negli spogliatoi. E’ necessario azzerare tutto dopo aver analizzato gli errori e iniziare a pensare alla sfida di domenica prossima sapendo che sarà ancora più difficile con la Reggina. Ci aspettano sicuramente, nessuno ci regala nulla.

La pressione c’è sempre soprattutto quando si gioca in casa, non credo sia stato questo il problema che ha portato alla sconfitta. Siamo andati in difficoltà in tutta la fase difensiva, speravano con una vittoria di uscire dalla zona pericolo, serve di nuovo l’aggressività che ci ha contraddistinto nella prima parte di stagione“.