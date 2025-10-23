Laurea alla memoria per Sara Campanella, la mamma: ‘Avevamo sognato diversamente questo giorno’

Un momento di profonda emozione e commozione all’Università di Messina, dove Sara Campanella è stata proclamata oggi dottoressa in Tecniche di Laboratorio Biomedico, a quasi un anno dalla sua tragica uccisione.

La rettrice Giovanna Spatari ha consegnato la pergamena di laurea alla memoria a Maria Concetta Zaccaria, mamma della studentessa 22enne accoltellata a morte da un collega di corso che lei aveva respinto.

“Sara era amore e luce”

«Oggi è un giorno che avevamo sognato assieme a Sara. Ma che certamente avevamo sognato in modo diverso» – ha detto la madre di Sara Campanella – «Sara aveva fatto tanti sacrifici. E oggi siamo qui per renderle omaggio e per ricordarla. Noi porteremo la sua luce, ovunque, sempre e comunque. Lei vive in ognuno di noi. È stato un dono prezioso che Dio ci ha donato e lo ringrazio per avermi regalato questa creatura meravigliosa. Una ragazza straordinaria. Sara era amore e luce».

La rettrice Spatari: “Un dolore che appartiene a tutta la città”

«Un momento di particolare commozione per una città intera che è rimasta profondamente colpita da questo femminicidio» – ha dichiarato la rettrice Giovanna Spatari – «Sara era una studentessa che aveva brillantemente superato tutti gli esami e che aveva la capacità di saper ascoltare e la predisposizione ad aiutare il prossimo».

La cerimonia e il ricordo

Alla cerimonia erano presenti, oltre ai familiari di Sara, tutti i docenti, i colleghi e le colleghe della giovane studentessa palermitana, insieme ai sindaci di Messina e di Misilmeri.

«Sara era l’immensità» – ha detto Claudio, suo fratello – «Sara vive».

