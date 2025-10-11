Messina-Reggina, l’ex Coppola carica i giallorossi. Le sue dichiarazioni

Appuntamento fissato con l’obiettivo di caricare la squadra in vista del derby con la Reggina e quindi l’allenamento del venerdi il Messina lo ha svolto a porte aperte. Presente anche la bandiera giallorossa Carmine Coppola che ha parlato durante l’incontro: “Tutti i tifosi del Messina vorrebbero scendere in campo. E’ una partita sentita, che ha un sapore diverso dalle altre. Speriamo che la squadra ci faccia divertire e esultare, ma già i ragazzi hanno fatto un grande miracolo, hanno senso di attaccamento. Sono già in ansia per la partita di domenica, ma questi ragazzi hanno davvero a cuore le sorti del Messina. La Reggina ha una squadra costruita per vincere, ma è da due anni che la stanno componendo.

Quando lo giocavamo noi era bello, al Granillo ho sbagliato un gol a porta vuota. Dopo la vittoria lì a Reggio ci hanno accolto in migliaia alla caronte“.