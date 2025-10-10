Messina-Reggina: trasferta vietata e i tifosi amaranto tappezzano la città di striscioni – FOTO

Se in occasione della partita più sentita e attesa della stagione ti impediscono di partecipare, è difficile accettarlo. I tifosi della Reggina lo sanno bene. Il divieto di trasferta deciso per il derby con il Messina, pur essendo nell’aria da giorni, ha lasciato l’amaro in bocca a un’intera tifoseria.

Nonostante la delusione, i sostenitori amaranto non hanno fatto mancare la propria vicinanza alla squadra. Prima della partenza per la Sicilia, hanno organizzato un raduno al centro sportivo Sant’Agata (sabato11 ottobre), per un momento di sostegno e anche di orgoglio. Cori, bandiere e incitamento per caricare i calciatori e far sentire il calore di un popolo e soprattutto far capire quanto sia per loro importante vincere questo match.

Ma la protesta non si è fermata lì. Nelle serata di ieri, diverse zone della città sono state tappezzate di striscioni che esprimono tutta la rabbia e la frustrazione per una scelta considerata ingiusta. Frasi dirette, messaggi forti verso le istituzioni che hanno impedito la partecipazione dei tifosi a questa gara.

Il derby si giocherà senza il pubblico ospite, ma la Reggina sa di poter contare, comunque, su un dodicesimo uomo, che non sarà sugli spalti, ma vicino con il cuore.