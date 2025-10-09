Reggina: trasferta vietata ai tifosi amaranto. Gli ultras fissano l’appuntamento al S. Agata

La notizia nell’aria da qualche tempo e ha trovato la sua ufficialità nel primo pomeriggio di oggi. I tifosi della Reggina non potranno assistere al derby che si gioca domenica 12 ottobre al San Filippo di Messina. E allora gli ultras hanno organizzato una sorta di raduno per sabato presso il centro sportivo S. Agata:

Il comunicato

“Avanti Reggina… CARICA! Sabato 11 ottobre ore 17,00 Centro sportivo S. Agata. La Curva Sud invita la tifoseria a ritrovarsi per spingere la squadra prima del derby di domenica! Facciamo sentire ai ragazzi che questa è la partita che tutta la città aspettava, che bisogna lottare anche per chi non ci sarà in quel settore ospiti. Con il sangue agli occhi con un unico obiettivo. VINCERE. Avanti Reggio invadiamo il S. Agata. Messinese chi molla”.