Messina-Reggina: ufficiale, vietata la trasferta ai tifosi amaranto. Il comunicato
Impedito lo spettacolo certo: quello che ci sarebbe stato sugli spalti. Peccato
09 Ottobre 2025 - 14:11 | Redazione
Il 30 settembre scorso, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, aveva rinviato alle valutazioni del Casms, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, l’individuazione di adeguate misure di rigore, rispetto al derby da giocarsi a Messina tra la formazione locale e la Reggina, invitando contestualmente la Lega e la società organizzatrice a non avviare la vendita dei tagliandi. Da quel momento la percezione con il passare del tempo si è trasformata in convinzione e cioè che ai tifosi della Reggina sarebbe stata impedita la trasferta per assistere al derby con il Messina. E oggi è arrivata in questo senso anche la comunicazione ufficiale.
Il comunicato
“MESSINA-REGGINA | 12 OTTOBRE 2025 – DISPOSIZIONI DELLA PREFETTURA DI MESSINA
Stadio “Franco Scoglio”. Ore 15:00 Campionato Serie D – Girone I
MISURE DI SICUREZZA
Con provvedimento Prot. n. 106535/2025, il Prefetto di Messina ha disposto le seguenti misure per la gara di domenica 12 ottobre:
DIVIETO DI VENDITA DEI BIGLIETTI ai residenti nella provincia di Reggio Calabria per tutti i settori dell’impianto
IDENTIFICAZIONE OBBLIGATORIA all’acquisto dei tagliandi
MOTIVAZIONI
Il provvedimento è stato adottato su indicazione del Comitato Nazionale di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.
ACCESSO ALLO STADIO
Potranno accedere allo stadio esclusivamente:
- Residenti NON nella provincia di Reggio Calabria
- Con documento d’identità valido da esibire all’ingresso