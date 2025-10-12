Messina-Reggina: la probabile formazione amaranto. I dubbi sono sulla mediana

Vincere il derby con il Messina per avviare il percorso di risalita verso la parte più alta della classifica. La Reggina cerca conferme almeno per quello che riguarda i risultati, dopo le vittorie contro Ragusa e Sambiase (Coppa Italia). Dovrà affrontare l’attesa e sentita trasferta senza Ragusa infortunato, con Barillà che accusa problemi al polso ma comunque convocato e lo squalificato Montalto. Mister Trocini dovrebbe confermare per lunghi tratti la formazione della scorsa settimana, con qualche dubbio in mezzo al campo.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro, Gatto, Girasole D. Blondett, Fomete; Correnti, Mungo (Laaribi), Porcino; Edera, Di Grazia, Ferraro. All. Trocini