Serie D: grande attesa per il derby Messina-Reggina. Il programma e la classifica
Per gli amaranto snodo cruciale. Partita che tutti i tifosi aspettano, ma ci sono anche necessità di classifica
12 Ottobre 2025 - 00:04 | Redazione
La partita più attesa della giornata è certamente il derby tra il Messina e la Reggina. La capolista Nuova Igea ospita il Sambiase mentre la Nissa sarà in trasferta contro la Vigor Lamezia.
Il programma della giornata
Acireale – Gela
Messina – Reggina
Ragusa – Gelbison
Savoia – Favara
Vibonese – Milazzo
Vigor Lamezia – Nissa
A. Palermo – Enna
Nuova Igea – Sambiase
Sancataldese – Paternò
La classifica
Nuova Igea 12
Savoia 10
Gela 10
Gelbison 9
Nissa 9
Sambiase 9
Vibonese 9
Milazzo 9
A. Palermo 9
Reggina 8
Favara 8
Vigor Lamezia 7
Paternò 6
Sancataldese 5
Enna 4
Ragusa 3
Acireale 2
Messina (-14) -5