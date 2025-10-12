Serie D: grande attesa per il derby Messina-Reggina. Il programma e la classifica

Per gli amaranto snodo cruciale. Partita che tutti i tifosi aspettano, ma ci sono anche necessità di classifica

La partita più attesa della giornata è certamente il derby tra il Messina e la Reggina. La capolista Nuova Igea ospita il Sambiase mentre la Nissa sarà in trasferta contro la Vigor Lamezia.

Leggi anche

Il programma della giornata

Acireale – Gela

Messina – Reggina

Ragusa – Gelbison

Savoia – Favara

Vibonese – Milazzo

Vigor Lamezia – Nissa

A. Palermo – Enna

Nuova Igea – Sambiase

Sancataldese – Paternò

Leggi anche

La classifica

Nuova Igea 12

Savoia 10

Gela 10

Gelbison 9

Nissa 9

Sambiase 9

Vibonese 9

Milazzo 9

A. Palermo 9

Reggina 8

Favara 8

Vigor Lamezia 7

Paternò 6

Sancataldese 5

Enna 4

Ragusa 3

Acireale 2

Messina (-14) -5