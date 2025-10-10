Reggina: se qualcuno a inizio campionato avesse ipotizzato queste tre assenze contro il Messina…

Se a inizio stagione qualcuno avesse ipotizzato una Reggina senza Barillà, Ragusa e Montalto in occasione del derby con il Messina… Tre nomi pesanti, tre leader tecnici e carismatici, tre pedine considerate imprescindibili nello scacchiere di Trocini. E invece, per motivi diversi, tutti e tre saranno fuori dalla sfida più sentita dell’anno e non pare che la loro assenza abbia suscitato particolare clamore.

Barillà e Ragusa fermati dagli infortuni, Montalto out per squalifica. Una combinazione che, fino a poche settimane fa, avrebbe fatto tremare i tifosi amaranto. Eppure oggi l’atmosfera non è da allarme. Non perché la Reggina stia volando in campionato, tutt’altro, ma perché il rendimento dei tre finora è stato inferiore alle aspettative.

Da Ragusa e Montalto ci si aspettavano i gol che ancora non sono arrivati, mentre dal capitano Barillà un rendimento più continuo e incisivo. La loro assenza resta pesante sulla carta, ma al momento non appare decisiva. Anche perché chi li sostituirà sta offrendo buone risposte.

Rientrerà Ferraro, che dopo aver scontato la squalifica tornerà al centro dell’attacco, pronto a guidare il reparto offensivo. In mezzo al campo, Correnti dovrebbe essere confermato, mentre sulla fascia Edera, tra i più in forma nelle ultime settimane, è pronto a prendersi la scena.

Insomma, la Reggina arriva al derby priva di tre uomini simbolo, ma con la consapevolezza che ci siano tutte le condizioni per sopperire alle assenze. Ricordando sempre che la forza del gruppo, conta più dei singoli elementi.