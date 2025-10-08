Messina-Reggina: la doppia attesa dei tifosi. A breve il primo responso

Non è una partita qualunque, ma la partita!

Cresce l’attesa per il derby dello Stretto tra Messina e Reggina, in programma domenica 12 ottobre. Una sfida che da sempre va oltre i novanta minuti, carica di rivalità, storia e passione. In città non si parla d’altro, ma in queste ore l’attenzione è tutta rivolta all’esito della decisione che riguarda la trasferta dei tifosi amaranto.

Al momento, infatti, l’orientamento delle autorità sembrerebbe quello di vietare la presenza del pubblico reggino al “Franco Scoglio”, per motivi di ordine pubblico. Una misura che, se confermata, priverebbe il derby di una delle sue componenti più sentite: il calore e la partecipazione di entrambe le tifoserie.

Il timore è quello che possano verificarsi disordini, in occasione di sfide particolarmente sentite tra le due squadre. Tuttavia, da Reggio si spera in una decisione diversa, nel nome dello sport e della correttezza, con l’auspicio che i tifosi possano assistere regolarmente a una delle partite più attese della stagione.

Il responso ufficiale dovrebbe arrivare a breve, ma l’attesa cresce di ora in ora. Se il divieto dovesse essere confermato, non mancheranno le polemiche: per i tifosi amaranto, quella di Messina non è una partita qualunque, ma la partita!