Una perturbazione atlantica raggiungerà le regioni settentrionali del paese determinando, a partire da stasera, un sensibile peggioramento del tempo con precipitazioni diffuse, prima su Piemonte e Lombardia e, dalla giornata di domani, in estensione su Veneto ed Emilia-Romagna. Alle piogge si potranno accompagnare rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Per domani è stata quindi valutata allerta arancione su alcuni settori della Lombardia e allerta gialla sul resto della Lombardia, sul Veneto, su gran parte del Piemonte, sull’Emilia-Romagna, sull’Umbria orientale, sui settori interni dell’Abruzzo e della Puglia, su gran parte della Basilicata, sulla Calabria e sulla Sicilia nord-orientale.