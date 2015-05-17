Metropolitan Book Festival. Ecco il programma

24 Maggio 2015

“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria! La filosofia del MetropolitanBookFestival è quella di lavorare in sinergia con la città e con i suoi artisti. Questo è il nostro spirito, trasparenza, condivisione e collaborazione.Spazio espositivo nella: presenza di espositori delle case editrici e degli sponsor per tutta la durata dell’evento.– Spettacolo musicale deiIncontro con(Operazione Alzheimer) –“Vi siete mai chiesti cosa vedete realmente quando guardate i telegiornali? Vi siete mai chiesti quali verità raccontano? O meglio ancora: vi siete mai chiesti se raccontano la verità?” Presenta la scrittriceIncontro con(Eccezione e trascendenza. La teoria politica di Carl Schmitt) –“L’opera indaga il pensiero di Carl Schmitt, ripercorrendo i momenti epocali nei quali i concetti di teologico e di politico, di eccezione e di trascendenza assumono ogni volta, nella dimensione del diritto, delle metamorfosi essenziali che originano nuove figure del potere e che inglobano le vecchie mantenendone il lessico e le categorie” Presentaricercatore universitarioMostra personale di Giuseppe Bonaccorso “. “Tutte le cose materiali sono destinate alla decadenza, mentre è solo lo spirito creativo che dura in eterno. I volti scempiati, quasi fotografie impietose di un ritratto collettivo sull’orlo del disfacimento, con l’utilizzo della carta attraverso contrasti cromatici di infinita drammaticità ed equilibrio formale e con accostamenti che valorizzano persino le imperfezioni, trasformo la caducità e la povertà in una sontuosa pittura. Ed è proprio alla carta che mi rivolgo, attraverso l’assemblaggio eseguito in chiave pittorica.Incontro con“Attraverso una narrazione brillante racconta di ordine, confusione e liberazione, e diventa il ritratto parossistico e ultramoderno di una generazione digitale incapace di affrontare vicinanza e sentimenti.” Interverranno: Assessore alla Cultura di Reggio Calabria(Pres. Ass. Fahrenheit 451),(Founder CEO Mebook!), Prof.“Il poeta Balia” di Giuseppe Cantarella,“Nella Reggio che cerca di risollevarsi dopo la seconda guerra mondiale, il poeta Balia s’inventa un commercio di libri usati per aiutare le famiglie in un momento di difficoltà. Non sa che sta diventando il protagonista di un centro di attrazione culturale della città dello Stretto.”Incontro conL’odore del mare,Presenta il giornalistaIntervengono:(insegnante)(dir. Disoblio ed.)Incontro con(Filosofia in pillole),“Una panacea, una sorta di libretto delle istruzioni della vita. Se letto con oculatezza ci aiuta a capire, a conoscere gli altri e soprattutto noi stessi, se letto in modo raffazzonato può far girar la testa e creare molti dubbi.” Presenta il giornalistaIncontro con(Fata del cuore mio),“Il romanzo è sì, una storia d’amore, ma soprattutto è una storia d’amore di ognuno con se stesso. Un percorso teso a conoscere ed amare, sia pure attraverso l’altro e con diverse modalità, la propria fata interiore, la nostra essenza più profonda.” Presenta la speaker radiofonica‘’I piccoli archeonauti’’di“Una vera e propria scoperta all’interno del Nuovo Museo Archeologico di Reggio Calabria, un’emozionante esperienza di apprendimento da vivere e da rivivere, attraverso il racconto” Presenta la speaker radiofonicaReading Concert by The Jasmine Coastdi“Un viaggio fatto di musica, immagini e parole, raccontato con gli occhi distaccati di chi è nato e cresciuto in Germania ma poi è tornato alla Calabria. Questa doppia anima dà luogo ad una visione poetica e contrastante della vita. Più che un concerto, un viaggio dell’anima tra bellezze e contraddizioni.” a cura della giornalistaSpettacolo musicale deiTavola rotonda con le case editrici e tutti i protagonisti delsul tema:Presenta e modera la giornalista, racconti e favole per bambini a cura dell’(locali della Villetta De Nava).