Metropolitan Book Festival. Ecco il programma
Tre giornate di incontri con gli autori, mostre e musica tra Palazzo San Giorgio, Pinacoteca e Biblioteca comunale
17 Maggio 2015 - 10:27 | di Vincenzo Comi
“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria! La filosofia del MetropolitanBookFestival è quella di lavorare in sinergia con la città e con i suoi artisti. Questo è il nostro spirito, trasparenza, condivisione e collaborazione. Programma delle tre giornate Spazio espositivo nella Galleria di Palazzo San Giorgio: presenza di espositori delle case editrici e degli sponsor per tutta la durata dell’evento. 22 Maggio 2015 Galleria di Palazzo San Giorgio ore 10.30 Apertura Ufficiale Saluti delle Autorità e degli Organizzatori Ore 19.00 – Spettacolo musicale dei Flattayers Malavenda Cafè Ore 11.00 Incontro con Andrea Tripepi (Operazione Alzheimer) – Kimerik ed. “Vi siete mai chiesti cosa vedete realmente quando guardate i telegiornali? Vi siete mai chiesti quali verità raccontano? O meglio ancora: vi siete mai chiesti se raccontano la verità?” Presenta la scrittrice Domenica Cosoleto. Biblioteca Comunale Ore 17.00 Incontro con Enzo Musolino (Eccezione e trascendenza. La teoria politica di Carl Schmitt) –Disoblio ed. “L’opera indaga il pensiero di Carl Schmitt, ripercorrendo i momenti epocali nei quali i concetti di teologico e di politico, di eccezione e di trascendenza assumono ogni volta, nella dimensione del diritto, delle metamorfosi essenziali che originano nuove figure del potere e che inglobano le vecchie mantenendone il lessico e le categorie” Presenta Fabio Palumbo ricercatore universitario Pinacoteca Ore 17.30 Mostra personale di Giuseppe Bonaccorso “Ritratti”. “Tutte le cose materiali sono destinate alla decadenza, mentre è solo lo spirito creativo che dura in eterno. I volti scempiati, quasi fotografie impietose di un ritratto collettivo sull’orlo del disfacimento, con l’utilizzo della carta attraverso contrasti cromatici di infinita drammaticità ed equilibrio formale e con accostamenti che valorizzano persino le imperfezioni, trasformo la caducità e la povertà in una sontuosa pittura. Ed è proprio alla carta che mi rivolgo, attraverso l’assemblaggio eseguito in chiave pittorica. Ore 18.00 Incontro con Vins Gallico – Presentazione del libro ‘’Final Cut’’, finalista Premio Strega 2015, Fandango ed. “Attraverso una narrazione brillante racconta di ordine, confusione e liberazione, e diventa il ritratto parossistico e ultramoderno di una generazione digitale incapace di affrontare vicinanza e sentimenti.” Interverranno: Assessore alla Cultura di Reggio Calabria Patrizia Nardi, Giovanni Vittorio (Pres. Ass. Fahrenheit 451), Salvatore Cucinotta (Founder CEO Mebook!), Prof. Fabio Cuzzola 23 Maggio 2015 Galleria di Palazzo S. Giorgio Ore 18:00 “Il poeta Balia” di Giuseppe Cantarella, Città del Sole ed. “Nella Reggio che cerca di risollevarsi dopo la seconda guerra mondiale, il poeta Balia s’inventa un commercio di libri usati per aiutare le famiglie in un momento di difficoltà. Non sa che sta diventando il protagonista di un centro di attrazione culturale della città dello Stretto.” Ore 19.00 Incontro con Pasqualino Placanica L’odore del mare, Disoblio ed. Presenta il giornalista Antonio Giuseppe d’Agostino Intervengono: Francesca Rappoccio (insegnante); Salvatore Bellantone (dir. Disoblio ed.) Pinacoteca Ore 16.30 Incontro con Davide Carmelo Ortisi (Filosofia in pillole), Armando ed. “Una panacea, una sorta di libretto delle istruzioni della vita. Se letto con oculatezza ci aiuta a capire, a conoscere gli altri e soprattutto noi stessi, se letto in modo raffazzonato può far girar la testa e creare molti dubbi.” Presenta il giornalista Antonio Giuseppe D’Agostino. Ore 18.00 Incontro con Rossella Maggio (Fata del cuore mio), Kimerik ed. “Il romanzo è sì, una storia d’amore, ma soprattutto è una storia d’amore di ognuno con se stesso. Un percorso teso a conoscere ed amare, sia pure attraverso l’altro e con diverse modalità, la propria fata interiore, la nostra essenza più profonda.” Presenta la speaker radiofonica Francesca Martino Malavenda Cafè Ore 17.00 ‘’I piccoli archeonauti’’di Vasiliki Vourda, Laruffa ed. “Una vera e propria scoperta all’interno del Nuovo Museo Archeologico di Reggio Calabria, un’emozionante esperienza di apprendimento da vivere e da rivivere, attraverso il racconto” Presenta la speaker radiofonica Letizia Cuzzola 24 Maggio 2015 Galleria di Palazzo San Giorgio Ore 11.00 Reading Concert by The Jasmine Coast” di Fabio Macagnino, Città del Sole ed. “Un viaggio fatto di musica, immagini e parole, raccontato con gli occhi distaccati di chi è nato e cresciuto in Germania ma poi è tornato alla Calabria. Questa doppia anima dà luogo ad una visione poetica e contrastante della vita. Più che un concerto, un viaggio dell’anima tra bellezze e contraddizioni.” a cura della giornalista Gabriella Lax Ore 19.00 Spettacolo musicale dei Nerodipinto e Rocket Baby Dolls Acoustic Muse Biblioteca Comunale (Viletta De Nava) Ore 17.30 Tavola rotonda con le case editrici e tutti i protagonisti del Metropolitan Book Festival sul tema:L’evoluzione dell’editoria nell’era digitale. Quali prospettive? Presenta e modera la giornalista Laura Sidari Ore 17.30 Laboratorio teatrale,, racconti e favole per bambini a cura dell’ Associazione Pagliacci Clandestini (locali della Villetta De Nava).
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