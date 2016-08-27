MI-NY presente alla Vogue Fashion’s Night Out 2016

Il brand di nail art MI-NY sarà presente il 20 settembre alla Vogue Fashion's Night Out di Milano, in apertura della settimana della moda

MI-NY, Azienda italiana specializzata nel mondo nails e presente sia sul mercato nazionale che europeo attraverso lo sviluppo di una rete di negozi monomarca specializzati (Nails Colors Store), sarà presente alla Vogue Fashion’s Night 2016 del prossimo 20 settembre presso la location Hyper Room in Corso Venezia 6 a MIlano.

In apertura della settimana della moda milanese 2016, MI-NY espone presso il temporary showroom COOL HUNTER ITALY, location strategica del quadrilatero della moda. Obiettivo primario del brand è attualmente quello di rafforzare ulteriormente il forte legame tra il brand cosmetico ed il mondo della moda. Il 20 settembre MI-NY dedicherà le prime due ore al mondo della press e alle blogger, dal settore moda a quello beauty, per fare “toccare con mano” il brand e le sue potenzialità.

“MI-NY è un mondo di colori nails ma non solo, si ispira alle passerelle di tutto il mondo per dare spazio alla creatività e soddisfare le esigenze di ogni singola donna” – afferma Arianna Basso Basset, titolare dell’azienda.

Martedì 20 settembre 2016 dalle ore 18,00 alle ore 23,00 presso lo showroom COOL HUNTER ITALY, C.so Venezia, 6 – Milano (San Babila)