Mi vuoi sposare? La romantica richiesta sotto l’albero di piazza Duomo
Una dichiarazione d'amore sul palco accessibile a tutti ha emozionato famiglie, bambini e commercianti nella serata in piazza Duomo
21 Dicembre 2017 - 12:08 | di Vincenzo Comi
“Ti ricordiamo che ogni sera ci saranno tanti eventi, anche il tuo, se vuoi“.
Con queste parole lo staff di Fattoria della Piana, che ha scelto piazza Duomo a Reggio Calabria per fare gli auguri natalizi, unendo ai mercatini del Comitato Corso Sud un palco accessibile a tutti, promuoveva sulla pagina Facebook l’inaugurazione dell’albero e l’accensione delle luci.
Era l’8 dicembre e l’obiettivo era quello di mettere a disposizione di cittadini ed associazioni un semplice spazio (palco) appunto, accessibile a tutti durante il periodo natalizio. In particolare l’idea era quella di offrire l’opportunità a semplici cittadini di condividere la gioia di queste festività, in tutta libertà ed autonomia.
La proposta di matrimonio
Detto, fatto. Un giovane reggino, coraggioso e romantico, ha sfruttato l’occasione dichiarando amore eterno alla propria amata proprio ai piedi dell’albero di Fattoria della Piana.
“Mi vuoi sposare?” Da queste parole, nella serata di ieri, è seguito un lungo applauso che ha emozionato i numerosi presenti, tra famiglie, commercianti, bambini e ballerini. Succede anche questo. Una romantica richiesta sotto l’albero di piazza Duomo, diventata a pieno titolo il cuore di Reggio.
Gli auguri sui social
CityNow si associa ai tanti auguri rivolti alla giovane coppia e apparsi su Facebook, sempre più contenitore e raccoglitore di emozioni. E’ probabile che Fattoria della Piana decida di premiare, come fatto lo scorso anno, il miglior post fatto di originalità e bellezza.
Per noi il vincitore (complimenti per la scelta del Panda), a questo punto, appare ovvio!
#panda #citynowstyle
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