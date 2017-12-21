Una dichiarazione d'amore sul palco accessibile a tutti ha emozionato famiglie, bambini e commercianti nella serata in piazza Duomo

“Ti ricordiamo che ogni sera ci saranno tanti eventi, anche il tuo, se vuoi“.

Con queste parole lo staff di Fattoria della Piana, che ha scelto piazza Duomo a Reggio Calabria per fare gli auguri natalizi, unendo ai mercatini del Comitato Corso Sud un palco accessibile a tutti, promuoveva sulla pagina Facebook l’inaugurazione dell’albero e l’accensione delle luci.

Era l’8 dicembre e l’obiettivo era quello di mettere a disposizione di cittadini ed associazioni un semplice spazio (palco) appunto, accessibile a tutti durante il periodo natalizio. In particolare l’idea era quella di offrire l’opportunità a semplici cittadini di condividere la gioia di queste festività, in tutta libertà ed autonomia.

La proposta di matrimonio

Detto, fatto. Un giovane reggino, coraggioso e romantico, ha sfruttato l’occasione dichiarando amore eterno alla propria amata proprio ai piedi dell’albero di Fattoria della Piana.

“Mi vuoi sposare?” Da queste parole, nella serata di ieri, è seguito un lungo applauso che ha emozionato i numerosi presenti, tra famiglie, commercianti, bambini e ballerini. Succede anche questo. Una romantica richiesta sotto l’albero di piazza Duomo, diventata a pieno titolo il cuore di Reggio.

Gli auguri sui social

CityNow si associa ai tanti auguri rivolti alla giovane coppia e apparsi su Facebook, sempre più contenitore e raccoglitore di emozioni. E’ probabile che Fattoria della Piana decida di premiare, come fatto lo scorso anno, il miglior post fatto di originalità e bellezza.

Per noi il vincitore (complimenti per la scelta del Panda), a questo punto, appare ovvio!

#panda #citynowstyle

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