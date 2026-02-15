Calabria, Occhiuto: ‘Profondo cordoglio della Giunta per la scomparsa di Michele Albanese’
"Un giornalista arguto, mai banale. La Calabria perde un validissimo professionista. Mancherà tanto a tutti noi” così Occhiuto
15 Febbraio 2026 - 14:51 | Comunicato Stampa
“A nome della Giunta regionale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Michele Albanese e mi stringo alla sua famiglia e alla comunità del ’Quotidiano del Sud’. Michele è stato un giornalista arguto, mai banale, capace di trattare temi estremamente delicati con rigore ma allo stesso tempo con grande amore per la sua Calabria”.
Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, che prosegue:
“Con lui avevo un rapporto franco e schietto, con periodici confronti sul futuro della Regione, sulle opportunità di crescita, e sullo sviluppo del Porto di Gioia Tauro. La Calabria perde un validissimo professionista. Mancherà tanto a tutti noi”.