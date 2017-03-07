Michele Bravi in Calabria: mini live e firma copie

Michele Bravi ha annunciato i prossimi appuntamenti instore per presentare il nuovo album “Anime di carta”. Tra le tante tappe c’è anche la Calabria: il cantante italiano, vincitore della settima edizione di X Factor, approderà infatti al Centro Commerciale Metropolis (V. Kennedy, Rende) giovedì 15 marzo alle ore 17:30.

Michele presenterà il nuovo disco, suo terzo album, pubblicato il 24 febbraio 2017 da Universal in seguito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2017, con il brano “Il diario degli errori” classificandosi quarto. Si esibirà poi in un mini live e si dedicherà al firma copie, rilasciando autografi e scattando foto insieme ai tanti fans.

BIOGRAFIA

Michele Bravi nasce il 19 dicembre del 1994 a Città di Castello, in provincia di Perugia. Appassionato di musica sin da bambino, studia pianoforte e chitarra e canta nel coro dei bambini della sua città. Iscrittosi al liceo classico, si diploma e, una volta concluso il percorso di studi, si iscrive ai provini di “X Factor”. Viene scelto come concorrente della categoria Under Uomini, destinata ai ragazzi di età compresa tra i diciotto e i ventiquattro anni, guidata da Morgan.

Nel corso della settima edizione della trasmissione si fa apprezzare da Tiziano Ferro, che insieme con Zibba scrive per lui “La vita e la felicità”, inedito grazie al quale si aggiudica la finale del talent show di Sky (dicembre 2013).

Il brano al primo posto in classifica

Il brano cantato da Michele Bravi arriva al primo posto nella classifica Fimi delle canzoni più vendute. Superando le 15mila copie viene certificato disco d’oro il 24 gennaio del 2014. Nel frattempo, è stato pubblicato anche l’EP omonimo, al cui interno oltre al singolo sono presenti alcune tra le cover che Michele Bravi ha proposto durante “X Factor”.

Nel febbraio 2017 ha partecipato al Festival di Sanremo 2017 nella categoria “Campioni” col brano Il diario degli errori, classificandosi quarto.

Gli impegni televisivi

Inoltre, nel programma #MusicParty dal 2 all’8 gennaio sul canale Nickelodeon+1 Bravi fa la sua prima esperienza da conduttore. Il 20 gennaio 2017, il cantante rivela copertina, titolo e data di rilascio del nuovo album, Anime di carta, in uscita il 24 febbraio 2017. Il 30 gennaio 2017, il cantante annuncia che ci sarà un tour di supporto al nuovo album in uscita Anime di Carta: Anime di Carta Tour.