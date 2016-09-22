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Milano Fashion Week: a rappresentare la Calabria ci pensa il marchio ‘Cangiari’

Il marchio calabrese di moda eco-etica Cangiari alla Milano Fashion Week con la collezione Primavera Estate 2017 e la mostra Crafting the Future

22 Settembre 2016 - 13:01 | di Redazione

Cangiari, il primo marchio di moda eco-etica di fascia alta in Italia

Milano si prepara a diventare capitale della moda: dal 21 a 26 settembre riflettori puntati sulla Fashion Week con eventi, sfilate, vernissage e presentazioni delle collezioni Primavera Estate 2017.

Cangiari, il marchio eco-etico calabrese

A rappresentare la Calabria anche quest’anno ci sarà CANGIARI (in idioma calabrese “cambiare”), il primo marchio di moda eco-etica di fascia alta in Italia in cui i valori di artigianalità, sostenibilità ambientale e etica si fondono tra di loro creando un prodotto sartoriale unico nel suo genere.

Un’artigianalità data dai tessuti lavorati al telaio a mano: un arte complessa e sofisticata che affonda le sue radici nell’antica Magna Grecia. Tutti i tessuti e i capi CANGIARI sono, inoltre, realizzati con materiali e colorazioni biologiche, per il massimo rispetto dell’ecosistema e del benessere di chi li indossa. La filiera di produzione è totalmente Made in Italy, formata dalle cooperative sociali del Gruppo Cooperativo GOEL che si prendono cura delle fasce più deboli e operano per il riscatto del territorio.

Cangiari, moda eco-etica calabrese alla Milano Fashion Week
Collezione Primavera Estate 2017 del marchio Cangiari

La collezione Primavera Estate 2017 a Milano

L’azienda calabrese dal 20 al 25 settembre presenterà la Collezione Primavera Estate 2017 ad APART presso Entratalibera, in corso Indipendenza a Milano.

L’incrocio tra artigianalità, innovazione e sostenibilità ha, infatti, portato CANGIARI ad essere protagonista, assieme ad altre eccellenze italiane, di Crafting the Future: storie di artigianalità e innovazione, mostra curata da Franca Sozzani e realizzata da Camera Nazionale della Moda Italiana con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’ICE. Il 21 settembre la presentazione della mostra, evento di apertura di Milano Moda Donna PE 2017. L’esposizione, che si terrà presso il MUDEC e sarà aperta al pubblico fino al 13 ottobre, vedrà una selezione di capi della PE 2017 e tre capi del progetto speciale CANGIARI _ Pierre-Louis Mascia.

Tessuti e colori della nuova collezione

Fluidi, leggeri, stramati, i pregiati ed esclusivi tessuti a mano CANGIARI, rigorosamente bio, nella primavera estate 2017 si accostano alle seducenti trasparenze dell’organza e alla purezza del cotone e seta.

Cangiari: tessuti lavorati al telaio a mano, moda eco-etica

CANGIARI sceglie le basi di bianco e nero per i capi di questa stagione, come tele sulle quali il tessuto al telaio a mano, segno materico distintivo della sapiente manualità artigiana che rende unico ogni capo, dipinge tratti di blu e amaranto.

Le linee essenziali si fondono alla manifattura della tradizione tessile di origine grecanica e bizantina, sintesi del tratto stilistico decisamente femminile e raffinato curato da Maria Paola Pedetta, per la terza stagione consecutiva alla guida della comunità creativa CANGIARI.

Gli abiti in seta plissettata a mano si lasciano avvolgere da scialli resi unici dalle lavorazioni artigianali arricchite da stramature e ricami. Le spalle sono libere da capi strutturati e le maniche diventano morbide fasce dagli originali dettagli sartoriali.

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