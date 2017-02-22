A Milano il III Consiglio Multidistrettuale dei Leo Club italiani

Si è svolto il III Consiglio Multidistrettuale dei Leo Club italiani (Multidistretto 108 ITALY) dell’anno sociale 2016-2017, tenutosi a Milano dal 17 al 19 febbraio. A curare l’evento e la sua organizzazione, i soci Leo del Distretto 108Ib-4 “La Grande Milano”, col pieno supporto dei club Lions locali.

Tre giorni di lavori con oltre 300 soci

Nei tre giorni di Multidistrettuale denominata “LaMultImbruttita”, alla quale hanno partecipato oltre 300 soci Leo, sono state svolte diverse attività di relazione dei service multidistrettuali, discussi dal consiglio direttivo nazionale presso la sala convegni dell’Hotel Andreola di Milano, nei pressi della stazione di Milano Centrale. Presenti, oltre a innumerevoli soci Leo e ai presidenti distrettuali dei 17 distretti Leo d’Italia, le seguenti cariche Lions e Leo: il Chairman Agostino Testa, i Governatori con Delega ai Leo Giorgio Beltrami e Fabrizio Moro, il Presidente del Multidistretto Laura Scuccato, il Vicepresidente Enrica Lo Medico, l’Immediato Past Presidente Annalisa Laguzzi, il Segretario Multidistrettuale Valeria Castaldo e il Tesoriere Multidistrettuale Andrea Molineris. Presente, inoltre, il Governatore Lions del Distretto ospitante Ib-4.

Parallelamente ai consueti lavori di relazione, sono state svolte alcune importanti attività alle quali gli ospiti provenienti da tutto il Multidistretto hanno potuto contribuire e partecipare.

Venerdì 17 febbraio, l’inaugurazione

Venerdì 17 alle 11:00, l’inaugurazione della postazione UniLeo4Light presso la biblioteca dell’Università Bicocca di Milano, per prestare assistenza agli studenti universitari ipovedenti e non vedenti mediante l’utilizzo di strumentazioni e sistemi di apprendimento a loro dedicati.

Sabato 18, tra le 11:00 e le 13:00, alcuni soci hanno partecipato alla “Highline Galleria”, una visita guidata della skyline milanese, mentre altri hanno preso parte alla partita di calcio di beneficenza svoltasi presso il Campo Leone XIII che ha visto coinvolte le nazionali Lions-Leo e Rotary-Rotaract, con la vittoria della squadra Lions-Leo per 2 a 1. Alle 15:00, si è svolta l’iniziativa “Percorso al buio”, presso l’Istituto dei ciechi di Milano in via Vivaio, un’occasione per sensibilizzare i visitatori sulla tematica della vista, molto cara a tutta l’associazione.

La sera alle 21:00 si è svolta la cerimonia ufficiale di chiusura del III Consiglio Multidistrettuale presso il locale “Le Banque”, in via Bassano Porrone, dove sono intervenute le massime cariche nazionali, oltre che un ospite d’eccezione, l’International Liaison Officer per il biennio 2016-2018, Xavier Maechler del Multidistretto Leo 103 FRANCE, in visita a Milano insieme ad altri quattro soci Leo parigini.

La giornata di domenica 19 febbraio

Nella giornata di domenica 19 febbraio, dalle 10:00 alle 14:00, molti soci hanno partecipato alla visita guidata di un fiore all’occhiello dei Lions, il centro di addestramento per cani guida di Limbiate (MI). I visitatori hanno così potuto conoscere da vicino una realtà delicata e complessa come quella dei cani guida, soggetti ad addestramenti particolari e a monitoraggi accurati. Diversi non vedenti, i loro cani guida, e i soci Leo e Lions presenti hanno partecipato insieme al pranzo, durante il quale c’è stato il toccante intervento di Laura, una donna non vedente che ha descritto la sua esperienza personale coi cani guida. A fine giornata, i club ospitanti hanno organizzato e curato i servizi di trasferimento per i soci, diretti verso le stazioni ferroviarie e i tre aeroporti di Milano.

La partecipazione del Distretto Leo 108Ya al III Consiglio Multidistrettuale dell’anno sociale 2016-2017 è stata molto apprezzata. La delegazione presente era formata da: Valeria Castaldo (Presidente del Distretto 108Ya nonché Segretario del Multidistretto) e Natale Di Filippo del club di San Giuseppe Vesuviano “Paolo Di Mauro”, Francesco Bagnato (Vicepresidente del Distretto) del club Catanzaro Host, Antonietta Cesarano (Cerimoniere del Distretto) del club Castellammare di Stabia Terme “Enrica Liguori”, Salvatore Guzzo (Presidente di zona Ionio) del club Cirò “Krimisa”, Matilde Vitolo (Presidente di zona Vesuviano-Sannitica) e Francesco Romano del club Nola “Giordano Bruno”, Amedeo Pennacchio (Presidente di zona Partenope) del club Napoli Nord-est, Giuseppe D’Andrea del club di Cosenza “Marlena Parisi”, Francesco D’Amico del club Lamezia Valle del Savuto, Gianmarco Arabia e Federica Arabia del club Catanzaro “Rupe Ventosa”. Tangibile la soddisfazione del Presidente Distrettuale Valeria Castaldo per la buona riuscita dell’evento e il contributo dei soci Leo di Campania, Basilicata e Calabria:

“È stata un’esperienza fantastica partecipare al III Consiglio del Multidistretto Leo 108 ITALY organizzato e ospitato dal Distretto Leo 108 Ib-4. Tra le tante tematiche affrontate di interesse sociale, grande attenzione é stata riservata alle difficoltà di chi è ipo e non vedente; l’evento è stato coronato dalla visita del bellissimo Centro di addestramento dei cani guida Lions sito a Limbiate.”

Il prossimo appuntamento

Il IV Consiglio Multidistrettuale di quest’anno sociale si terrà nei pressi del Lago Maggiore dal 7 al 9 aprile.