Corso Dj, Milia: ‘Ho chiesto la convocazione di Romeo per capire quanto costerà ai reggini’

Lo annuncia in una nota il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia.

“Parliamo – prosegue Milia – di un corso (ecletticamente definito ‘laboratorio esperienziale’) che, per quanto si voglia far apparire come innovativo, non risponde minimamente alle reali esigenze formative e professionali dei nostri giovani, che in questo momento avrebbero bisogno di ben altre competenze per affrontare il mercato del lavoro. È chiaro a tutti che quelle risorse potevano essere indirizzate in modo più utile e mirato, ad esempio per corsi professionalizzanti in ambito tecnico, artigianale, turistico o digitale, in linea con le richieste del territorio”.