Mimmo Cavallaro, Cosimo Papandrea e i Taranproject in concerto

Gallina si prepara ad accogliere Mimmo Cavallaro, Cosimo Papandrea e i Taranproject. E’ programmato per domani sera alle ore 22, in piazza Municipio, il concerto dei TaranProject, gruppo calabrese diventato l’espressione di un articolato linguaggio musicale che si esprime attraverso i suoni antichi, ritmi e strumenti della tradizione calabrese. Epigoni di un passato favoloso ma anche testimone di un presente vivo e in espansione, Cavallaro e i suoi, proiettano la tarantella calabrese nella musica etnica europea contemporanea senza tradirne le origini. Atteso è il concerto di domani sera che lascerà senza fiato i tanti fans di un gruppo che fa scatenare grandi e bambini. Il live è organizzato dall’associazione culturale “Preludi” di Gallina che ha voluto fortemente la band calabrese perchè affermata protagonista della musica popolare nazionale, che si è spinta alla ricerca delle radici della tarantella calabrese per trasportarla in chiave moderna nel presente. Entusiasti di partecipare ad un live atteso che racchiude “stili legati ad una storia di culture diverse ma profonde”, il consigliere comunale Antonino Maiolino e il senatore Antonio Caridi. In piazza, oltre ad ascoltare buona musica, i visitatori potranno degustare prodotti tipici calabresi negli stand enogastronomici.